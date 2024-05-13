«За ноги тащи». В Девяткино люди подняли микроавтобус, чтобы достать сбитого пешехода

Жители Девяткино пришли на помощь мужчине, которого утром 13 мая сбил микроавтобус. Человек оказался между асфальтом и кузовом. Чтобы достать пострадавшего, пришлось поднимать автомобиль при помощи физической силы. Кадры спасательной операции опубликовали пользователи.
Сообщается, что потерпевший угодил под колеса белого «Хендэ» прямо на пешеходном переходе. Более десяти человек бросились поднимать микроавтобус, чтобы вытащить попавшего в беду мужчину. Тот в конце концов предложил вытаскивать себя за ноги. Как рассказывают очевидцы, когда приехала скорая помощь, мужчина был в сознании.