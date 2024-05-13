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    «За ноги тащи». В Девяткино люди подняли микроавтобус, чтобы достать сбитого пешехода

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    Жители Девяткино пришли на помощь мужчине, которого утром 13 мая сбил микроавтобус. Человек оказался между асфальтом и кузовом. Чтобы достать пострадавшего, пришлось поднимать автомобиль при помощи физической силы. Кадры спасательной операции опубликовали пользователи.

    Девяткино online | Мурино

    Сообщается, что потерпевший угодил под колеса белого «Хендэ» прямо на пешеходном переходе. Более десяти человек бросились поднимать микроавтобус, чтобы вытащить попавшего в беду мужчину. Тот в конце концов предложил вытаскивать себя за ноги. Как рассказывают очевидцы, когда приехала скорая помощь, мужчина был в сознании.

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