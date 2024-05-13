Мантуров и другие. Госдума утвердила вице-премьеров в новом правительстве

Государственная Дума единогласно утвердила кандидатуру Дениса Мантурова на должность первого вице-премьера. Об этом сообщает 13 мая пресс-служба правительства РФ. Ему предстоит курировать «весь спектр вопросов технологического суверенитета».

Фото: Правительство РФ Поделиться Поделиться





Кандидатура Татьяны Голиковой утверждена на должность вице-премьера, курирующего деятельность Минздрава, Минтруда, Минкультуры, а также Федерального агентства по делам национальностей. Дмитрия Григоренко утвердили на должность вице-премьера – руководителя аппарата правительства утверждена Государственной Думой. Он будет курировать управление госаппаратом, бюджетную и регуляторную политику, а также цифровое развитие, связь и антимонопольную политику.

На должность вице-премьера, курирующего сферу энергетики, а также экономический блок, утвержден Александр Новак.

Алексея Оверчука утвердили на должность вице-премьера, курирующего, в том числе, вопросы евразийской интеграции и сотрудничества с международными организациями. Кандидатуру Дмитрия Патрушева (был министром сельского хозяйства) утвердили на должность вице-премьера, курирующего сельское хозяйство, АПК и экологию. Виталий Савельев (ранее был главой Минтранса) в должности вице-премьера будет курировать развитие транспорта и логистики. Юрия Трутнева утвердили на должность вице-премьера – полпреда Президента в Дальневосточном федеральном округе. Он будет курировать вопросы социально-экономического развития регионов, входящих в состав ДФО.

Марат Хуснуллин в должности вице-премьера продолжит курировать строительство, градостроительную деятельность и ЖКХ. Еще один вице-премьер — Дмитрий Чернышенко. Он курирует Минобрнауки, Минспорта, Минпросвещения, Росмолодежь и Минэкономразвития в части развития туризма, СМИ, периодической печати и издательской деятельности. Всего в новом составе правительства 10 вице-премьеров, как и было раньше. Перед голосованием Думы, кандидаты в вице-премьеры выступили перед депутатами. В частности, Александр Новая заявил, что для того, чтобы Россия вошла в топ-4 мировых экономик к 2030 году, необходимо:

обеспечить рост ВВП, стимулировать промышленное развитие и новое производство, обеспечить технологическую и финансовую независимость, честную конкуренцию и рост доходов граждан,

усилить промышленное производство и привлечь инвестиции, включая частные, на 2/3 увеличить экспорт несырьевых товаров и в 1,5 раза – продукцию АПК, развивать сотрудничество с дружественными странами и транзит товаров, обеспечить рост, опережающий рост экономики, доходов сотрудников малого и среднего бизнеса, развить в ТЭК внутренний рынок и энергобезопасность, переработку, технологический суверенитет и диверсифицировать экспорт углеводородов, обновить энергетическую стратегию до 2050 года.

Марат Хуснуллин в качестве одной из ключевых задач выделил необходимость ввода более 1 млрд кв. м жилья до 2030 года; повышение обеспеченности жильем до 33 кв. м на человека в 2030 году и до 38 кв. м на человека к 2036 году.

Татьяна Голикова заявила, что одна из национальных целей — увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет и к 2036 – до 81 года. Она отметила, что по итогам 2023 года уровень бедности составил 8,5 % – это минимум в новейшей истории. Цель: ниже 7% – к 2030 году и ниже 5% – к 2036 году.

По словам Дмитрия Чернышенко, в высшем образовании президентом «поставлены амбициозные цели по институциональным изменениям». Правительство, сообщил он, обеспечивает высокую динамику роста объема бюджетных мест в вузах. Создаются 17 современных университетских кампусов мирового класса. К 2030 году будет создано не менее 25 кампусов, к 2036 – до 40. К 2030 году ремонт должны сделать как минимум в 800 общежитиях. Спортом к 2030 году должны заниматься 70% граждан, к 2036 – 76%.

Рассмотрение кандидатур в правительство Госдума продолжит 14 мая. Силовой блок кабмина завтра будет обсуждать Совет Федерации. Подробнее о вице-премьерах и кандидатах в министры читайте здесь.