Жительница Курской области погибла после атаки дронов на автомобили

Украинские дроны атаковали транспортные средства в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщает правительство региона в понедельник, 13 мая.
По данным властей, взрывные устройства сбросили на личные автомобили жителей села Попово-Лежачи. Машины потушили пожарные. Одна женщина погибла на месте, еще трое получили ранения. Пострадавших госпитализируют в районную больницу.
Ранее под Белгородом в поселке Разумное упали «взрывоопасные предметы». Участок оцепили, на месте работают все службы. Около 300 жителей близлежащих домов попросили временно выехать в безопасное место.