В донских полях нелегальных мигрантов ловят при помощи беспилотников

Полиция Ростовской области открыла сезон рейдов на сельхозпредприятиях региона. Первые мероприятия прошли в Аксайском районе. Для обнаружения нелегальных мигрантов задействованы беспилотники. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД.
ГУ МВД России по Ростовской области
При помощи дронов участковые и сотрудники миграционной службы проверили 37 граждан. Среди них девять оказались нарушителями. Судя по кадрам, беспилотные летательные аппараты применяются для обнаружения хижин в бескрайних донских полях. Благодаря «птичкам» время поиска рабочих домиков значительно сокращается.