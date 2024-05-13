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    В донских полях нелегальных мигрантов ловят при помощи беспилотников

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    Полиция Ростовской области открыла сезон рейдов на сельхозпредприятиях региона. Первые мероприятия прошли в Аксайском районе. Для обнаружения нелегальных мигрантов задействованы беспилотники. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД.

    ГУ МВД России по Ростовской области

    При помощи дронов участковые и сотрудники миграционной службы проверили 37 граждан. Среди них девять оказались нарушителями. Судя по кадрам, беспилотные летательные аппараты применяются для обнаружения хижин в бескрайних донских полях. Благодаря «птичкам» время поиска рабочих домиков значительно сокращается.

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