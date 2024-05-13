Вторые майские стали самыми трагичными выходными на дорогах Петербурга и области с начала года

Управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области опубликовало статистику ДТП за минувшие выходные. Они оказались более аварийными, чем первые майские, а по количеству жертв даже длинные новогодние каникулы превзошли почти втрое.



С 8 по 12 мая в Петербурге зафиксировали 983 дорожных аварии, сообщает 13 мая Госавтоинспекция Петербурга и Ленобласти. Это на 160 ДТП меньше, чем было в первые майские, но не рекорд для весны 2024 года — его за счет «дня жестянщика» из-за пятничного снегопада держит период с 19 по 21 апреля. Тогда за три дня произошло 1234 ДТП.