Вторые майские стали самыми трагичными выходными на дорогах Петербурга и области с начала года

Управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области опубликовало статистику ДТП за минувшие выходные. Они оказались более аварийными, чем первые майские, а по количеству жертв даже длинные новогодние каникулы превзошли почти втрое.
С 8 по 12 мая в Петербурге зафиксировали 983 дорожных аварии, сообщает 13 мая Госавтоинспекция Петербурга и Ленобласти. Это на 160 ДТП меньше, чем было в первые майские, но не рекорд для весны 2024 года — его за счет «дня жестянщика» из-за пятничного снегопада держит период с 19 по 21 апреля. Тогда за три дня произошло 1234 ДТП.
По количеству аварий с пострадавшими майские праздники почти сравнялись: 34 аварии в первые, 35 — во вторые. За минувшие выходные и 8 мая в ДТП в Петербурге пострадали 47 человек, в том числе трое детей. Четыре человека погибли, все они — совершеннолетние. По данным «Фонтанки», погибших больше: авария с автобусом на Поцелуевом мосту унесла жизни семи человек. Напомним, днем 10 мая пассажирский автобус упал в Мойку и утонул. В салоне было восемь пассажиров, спаслись только один из них и водитель.
В Ленобласти, по данным ГИБДД, за выходные произошло 322 ДТП, из которых в 15 случаях были пострадавшие. Травмы получили 16 человек, в том числе двое детей. Погибли семеро, включая двоих несовершеннолетних. Ранее, однако, сообщалось о трех погибших школьниках. Ночью 12 мая в Рощино в реку съехал автомобиль с пятью подростками, выбраться удалось только двоим.
Еще одна смертельная авария произошла спустя несколько часов на дороге Форт Красная Горка — Коваши — Сосновый Бор. Там столкнулись легковой автомобиль Chevrolet Lacetti и груженый самосвал. Погиб водитель «Шевроле» —