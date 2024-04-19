«День жестянщика» не без травм. Детей и взрослых увезли в больницу после ДТП в Петербурге и области

Аварии, массово усыпавшие дороги Петербурга и Ленинградской области после начала снегопада 19 апреля, не обошлись без пострадавших. Помощь медиков потребовалась людям после «перевертыша» и столкновения двух легковых. В том числе, пострадали дети.
Днем в пятницу на Приморском шоссе, 106, в Лисьем Носу перевернулся на крышу легковой автомобиль Ford, сообщает «Дорожный инспектор». В результате пострадал водитель — 65-летний мужчина. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
А в районе 16 часов на Объездной улице в Янино-2 столкнулись легковые автомобили Volkswagen и Mitsubishi, сообщает 47News со ссылкой на дорожную полицию. Судя по фото с места аварии, одна из машин передней частью оказалась в кювете.
По предварительным данным, в столкновении пострадали три человека: 31-летняя женщина и девочки 10 и 6 лет. Они ехали пассажирами в «Фольксвагене». Всех троих госпитализировали.
В пятницу Петербург и Ленобласть замело снегом, из-за чего на дорогах собралось множество аварий и огромные пробки. В Петербурге 8 баллов отметили еще до наступления вечернего часа пик. Метель ожидается и в субботу, а сложная ситуация на дорогах сохранится до конца недели.