В Ленобласти продолжаются поиски подростка из улетевшей в реку «Шкоды»

После ДТП со школьниками в Выборгском районе Ленобласти ночью 12 мая спасатели продолжают искать последнего участника. В утонувшей машине были пятеро подростков, известна судьба только четверых.

Вторые сутки в Ленинградской области ищут подростка, который находился в улетевшем с моста в реку Рощинку автомобиле, сообщает 13 мая 47news со ссылкой на экстренные службы. Сейчас на месте работают поисково-спасательное подразделение «Берег», сотрудники аварийно-спасательной службы из Шлиссельбурга и Выборга и добровольцы «ЛизаАлерт».