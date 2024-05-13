В Ленобласти продолжаются поиски подростка из улетевшей в реку «Шкоды»

После ДТП со школьниками в Выборгском районе Ленобласти ночью 12 мая спасатели продолжают искать последнего участника. В утонувшей машине были пятеро подростков, известна судьба только четверых.
Вторые сутки в Ленинградской области ищут подростка, который находился в улетевшем с моста в реку Рощинку автомобиле, сообщает 13 мая 47news со ссылкой на экстренные службы. Сейчас на месте работают поисково-спасательное подразделение «Берег», сотрудники аварийно-спасательной службы из Шлиссельбурга и Выборга и добровольцы «ЛизаАлерт».
Авария произошла на дороге Ушково — Гравийное возле поселка Рощино. Skoda Octavia под управлением
По предварительным данным, подростки катались по поселку нетрезвыми на машине отчима одного из них. По пути они встретили наряд ГИБДД и стали уходить от погони. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.