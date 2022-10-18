СК признал дом Басевича вещдоком по уголовному делу. Теперь там нельзя проводить никакие работы

Дом Басевича стал получил статус вещественного доказательства по уголовному делу, которое возбудил Следственный комитет в отношении комитета по охране памятников Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщил 18 октября депутат Законодательного собрания Борис Вишневский, который ранее был приглашен на опрос в СК.
Теперь в доме Басевича на Большой Пушкарской улице под запретом находятся любые работы, демонтаж и установка строительных конструкций в том числе.
Депутат напомнил, что в настоящее время также действуют обеспечительные меры в рамках рассмотрения Куйбышевским районным судом иска группы градозащитников к комитету по охране памятников. Истцы просили признать незаконным заключение комитета, которое основано на заключении об аварийности здания. В первой инстанции суд отказался удовлетворить иск, однако истцы подали жалобу, которую еще предстоит рассмотреть. Решение первой инстанции не вступило в силу, и обеспечительные меры до сих пор действуют.
Внимание к дому Басевича вернулось в октябре, когда горожане заметили, что одна из самых известных городских заброшек стала обрастать строительным забором. Активисты заподозрили, что здание готовят к сносу.
Ранее Следственный комитет придал статус вещественного доказательства и особняку Салтыковой на Большой Морской, 51.
О возбуждении уголовного дела в отношение комитета по охране памятников стало известно в конце мая.
Доходный дом Басевича был передан ГБУК «Академический театр балета Бориса Эйфмана» для обустройства «комплекса апартаментов служебного пользования для артистов». В результате реконструкции аварийные конструкции планируется демонтировать, а сохранить только лицевую часть здания по Большой Пушкарской улице в объеме пяти нижних этажей с воссозданием шестого и седьмого и «конфигурации и стилистики фасадных решений внутреннего двора с локальными изменениями».
Соседнее здание, бывший детский сад (Большая Пушкарская, 9) будет снесено, а на его места построят спальный корпус для учащихся с залами для занятий хореографией для академии танца Бориса Эйфмана. Против сноса дома Басевича и реставрации его в рамках программы «Молодежи — доступное жилье» (как и предполагалось первоначально) градозащитники борются последние несколько лет.