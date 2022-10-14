Дом Басевича скрывается за забором. Борьба за одну из самых известных заброшек Петербурга выходит в эндшпиль



Вокруг одной из наиболее известных заброшек в Петербурге — дома Басевича на Большой Пушкарской — начал расти забор и скапливаться техника. Градозащитники забили тревогу, посчитав, что дело идет к сносу. Однако запрет на демонтажные работы до окончания судебных разбирательств всё еще в силе.

В среду, 12 октября, градозащитный телеграм-канал «SOS СПб СНОС» опубликовал кадры знаменитого дома Басевича, за который несколько лет борются градозащитники. На фото видно, что к зданиям по адресу: Большая Пушкарская, дома 7 и 9, подтягивается строительная техника, а сами постройки начинают обрастать защитными конструкциями.



«Полным ходом идёт подготовка к сносу. Формально он будет назван реконструкцией — от 6 исторических корпусов, которые намеренно жгли все последние годы, сохранят лишь половину фасадной стены и две половинки торцевых», — говорилось в сообщении канала.



Фото: телеграм-канал «SOS СПб СНОС» Фото: телеграм-канал «SOS СПб СНОС» Фото: телеграм-канал «SOS СПб СНОС» Фото: телеграм-канал «SOS СПб СНОС» Фото: телеграм-канал «SOS СПб СНОС» Фото: телеграм-канал «SOS СПб СНОС» Поделиться Поделиться





С доходным домом Басевича, наверное, связана одна из самых громких градозащитных историй в Петербурге. В советское время здание было жилым, и еще в 1980-х годах планировали провести капитальный ремонт. Однако этого не произошло. В 2008 году дом расселили и запланировали его продажу на торгах по программе реализации аварийных застроек с участками.



В 2014 году дом Басевича включили в программу «Молодежи — доступное жилье»: по итогам обследования конструкций здание должны были капитально отремонтировать, провести перепланировку квартир и заселить туда участников программы — молодые семьи. В 2015 году должны были приступить к работам, однако в 2016-м здание попросил балетмейстер Борис Эйфман.

На участке, где стоит сам дом Басевича (дом № 7 ) в результате реконструкции, которая не много оставит от оригинального здания и поэтому именуется градозащитниками сносом, должен появиться «комплекс апартаментов служебного пользования для артистов» ГБУК «Академический театр балета Бориса Эйфмана». А на соседнем участке, где располагается бывшее здание детского сада (дом № 9 ), планируется построить спальный корпус для учащихся с залами для занятий хореографией.



Первый эскизный проект апартаментов на месте дома Басевича был отозван на доработку. Комитет по охране памятников тогда сообщал, что это было сделано по инициативе самого разработчика, компании «Проектная культура», а защитники исторического здания заявляли, что первоначальный проект вообще предполагал снос всего здания.



Затем проект дорабатывался еще несколько раз. В четвертый раз его вернули, так как на голосовании рабочей группы комитета по охране памятников стало понятно, что авторы не предполагали даже сохранения лицевого корпуса, а лишь фасадной части до средней стены (то есть полный снос дворовой части).



Градозащитники, не согласившись с утверждениями о якобы имеющейся аварийности здания, заказали независимую экспертизу. И она показала другие результаты. Обследование выявило 11 участков возможного демонтажа строительных конструкций стен и фундаментов при проведении ремонтно-восстановительных работ. При этом категория технического состояния для стен и фундаментов — ограниченно работоспособная, физический износ стен составлял 41,6 % , а фундаментов — не более 40 % .



Еще перед расцветом пандемии коронавируса и последовавших запретов чиновники и жители договорились о проведении общественных обсуждений проекта, об этом рассказывал депутат Заксобрания Борис Вишневский. В частности, кроме истории с самим домом Басевича, петербуржцы остались недовольны переездом детского сада, так как на новом месте условия для детей проигрывали старой локации, а неизбежная вырубка деревьев из-за нового строительства негативно скажется на условиях жизни в микрорайоне. Да и академия танца вряд ли является более нуждающейся в недвижимости, чем городские очередники, которые могли бы заселить дом после ремонта.



Депутат также добился было, чтобы мероприятие в очной форме назначили на сентябрь 2020 года, однако, ссылаясь на эпидемиологическую обстановку, власти города накануне отменили обсуждение. А из-за проверки Роспотребнадзора были отменены общественные слушания, которые организовали сами горожане.



Тем временем сам дом Басевича с настораживающей регулярностью горел, периодически пожары случались крупные. Активисты заподозрили, что возгорания носят не случайный характер. После очередного пожара в мае 2021 года градозащитники потребовали возбудить в отношении руководства театра Эйфмана уголовное дело по статье «Халатность».



Прокуратура прошлым летом через суд потребовала от Смольного заняться консервацией здания, которое не было ни огорожено, ни охранялось надлежащим образом. В ответ чиновники развели руками: иск не по адресу, так как хоть зданием и владеет город, но оно находится в оперативном управлении у театра Бориса Эйфмана.

Группа градозащитников (Александр Кононов, Анна Капитонова, Борис Вишневский, Алексей Ковалев и Ольга Фаттуш) подали иск к КГИОП в Куйбышевский суд.

«Мы просили признать незаконным заключение КГИОП, которое основано на заключении обследования об аварийности. Мы проводили независимое техническое исследование, принесли его в суд, говоря о том, что КГИОП основывается на недостоверных данных. По делу была назначена судом техническая экспертиза, которая тоже сделала вывод, что дом частично аварийный, но в целом подлежит ремонту. Но суд в требованиях отказал», — рассказала Анна Капитонова.



Она пояснила, что суд сослался на то, что аварийность здания была зафиксирована еще в 2016 году распоряжением МВК. Истцы подали жалобу. Ее вернули, однако накануне, 12 октября, суд восстановил срок по жалобе, она будет рассмотрена в городском суде. Дата заседания пока неизвестна.



При этом решение первой инстанции, соответственно, в силу не вступило, и обеспечительные меры, которые запрещают проводить работы по демонтажу, всё еще действуют, подчеркнула Капитонова. В объединенной пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» эту информацию подтвердили: срок восстановили, решение в силу не вступило, меры действуют.

Летом 2022 года Фонд капстроительства начал искать подрядчика на строительство и реконструкцию на месте дома Басевича и соседнего детского сада. В документации говорится, что в рамках реконструкции будут демонтированы аварийные конструкции здания. Лицевая часть по Большой Пушкарской улице сохранится только в объеме пяти нижних этажей с воссозданием шестого и седьмого. Также планируется «воссоздание конфигурации и стилистики фасадных решений внутреннего двора с локальными изменениями».



Начальная цена контракта составляла 2,73 млрд рублей. Контракт был заключен с ООО «ПСБ Жилстрой», снижение составило незначительные 50 тысяч рублей.

В октябре ООО «ПСБ Жилстрой» получило ордер на проведение работ по размещению защитного сооружения — пешеходной галереи. Как указано, дата начала работ — 10 октября 2022 года, дата окончания — 15 октября 2024 года.



Как рассказали «Фонтанке» в комитете по охране памятников, в отношении дома Басевича планируется сохранение 1–5 этажей лицевого флигеля и воссоздание аварийных 6 этажа и мансарды, а также восстановление конфигурации дворовых корпусов. В комитете подчеркнули, что это «позволит сохранить исторический облик всего комплекса зданий».

В сентябре 2020 года комитет выдал заключение о соответствии эскизного проекта требованиям режимов зон охраны объектов культурного наследия. А в августе 2021 года положительное заключение получил проект строительства корпуса для учащихся на месте здания детсада.

Пока же в доме Басевича регулярно вспыхивают пожары, состояние здания постепенно ухудшается и живет своей таинственной жизнью. А горожане показывают печальные картины: например, фотограф Роман Везенин показал историческое здание с высоты птичьего полета.

По информации «Фонтанки», после того, как интерес к защите исторического наследия Петербурга начал проявлять глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, активисты сообщили ведомству информацию и о ситуации с домом Басевича.

