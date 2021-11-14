На этот раз дом Басевича загорелся по-крупному: 200 «квадратов». 8 пожарных машин перекрыли Пушкарскую

Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на Большую Пушкарскую улицу, 7 поступил 14 ноября в 6:55. К тому моменту огонь охватил 200 квадратных метров на четвёртом этаже семиэтажки. На место выехали восемь пожарных расчётов — 38 человек личного состава. «Сведения о пострадавших не поступали», — отмечается в сообщении.
О происшествии рассказывают и горожане. «Четыре-пять пожарных экипажей на дороге. Раскиданы рукава шлангов», — пишет читатель «Фонтанки» Сергей. Проезда нет, констатировал телеграм-канал «Мегаполис». В 10:20 «Яндекс.Карты» «красной» пробки на Большой Пушкарской не показывает, нет и знаков о перекрытии движения.
телеграм-канал «Мегаполис»
12 октября в доме Басевича горела обстановка на 10 квадратных метрах, что спровоцировало пробки.
Пожары в доме Басевича на Петроградской стороне случаются с завидной регулярностью. Сильнее всего он пострадал от огня 18 мая. После этого петербургский фотограф показывал, насколько сильно повреждено здание. Градозащитники не исключили, что пожар возник неслучайно и обратились с заявлением в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело.