На этот раз дом Басевича загорелся по-крупному: 200 «квадратов». 8 пожарных машин перекрыли Пушкарскую

Дом Басевича 1912 года постройки на Большой Пушкарской улице сегодня — одна из наиболее известных точек борьбы градозащитников. Здание изначально планировали отреставрировать в рамках программы «Молодежи — доступное жилье». Но в итоге было решение отдать дом Театру танца Бориса Эйфмана под обустройство апартаментов для артистов. А соседний участок с «расселенным» детским садом — под строительство общежития для одноименной академии. Проект апартаментов для артистов предполагает сохранение только части лицевого фасада — остальное идет под снос. Проект несколько раз возвращали на доработку.



Дом Басевича официально передали театру в апреле 2019 года. Все это время заброшка не охранялась, там регулярно возникают пожары. В мае 2021 года защитники потребовали возбудить уголовное дело и обратились в Следственный комитет. Кроме того, иск к Смольному с требованием законсервировать здание подала и прокуратура, но ведомство ошиблось адресатом, так как право управления домом принадлежит театру.