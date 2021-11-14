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На этот раз дом Басевича загорелся по-крупному: 200 «квадратов». 8 пожарных машин перекрыли Пушкарскую

В Петербурге 38 пожарных выехали тушить дом Басевича

После последнего пожара в доме Басевича, самой известной в Петербурге заброшке, прошло около месяца. Сегодняшний пожар крупнее обычного.

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Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на Большую Пушкарскую улицу, 7 поступил 14 ноября в 6:55. К тому моменту огонь охватил 200 квадратных метров на четвёртом этаже семиэтажки. На место выехали восемь пожарных расчётов — 38 человек личного состава. «Сведения о пострадавших не поступали», — отмечается в сообщении.

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О происшествии рассказывают и горожане. «Четыре-пять пожарных экипажей на дороге. Раскиданы рукава шлангов», — пишет читатель «Фонтанки» Сергей. Проезда нет, констатировал телеграм-канал «Мегаполис». В 10:20 «Яндекс.Карты» «красной» пробки на Большой Пушкарской не показывает, нет и знаков о перекрытии движения.

телеграм-канал «Мегаполис»

12 октября в доме Басевича горела обстановка на 10 квадратных метрах, что спровоцировало пробки.

Пожары в доме Басевича на Петроградской стороне случаются с завидной регулярностью. Сильнее всего он пострадал от огня 18 мая. После этого петербургский фотограф показывал, насколько сильно повреждено здание. Градозащитники не исключили, что пожар возник неслучайно и обратились с заявлением в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело.

Дом Басевича 1912 года постройки на Большой Пушкарской улице сегодня — одна из наиболее известных точек борьбы градозащитников. Здание изначально планировали отреставрировать в рамках программы «Молодежи — доступное жилье». Но в итоге было решение отдать дом Театру танца Бориса Эйфмана под обустройство апартаментов для артистов. А соседний участок с «расселенным» детским садом — под строительство общежития для одноименной академии. Проект апартаментов для артистов предполагает сохранение только части лицевого фасада — остальное идет под снос. Проект несколько раз возвращали на доработку.

Дом Басевича официально передали театру в апреле 2019 года. Все это время заброшка не охранялась, там регулярно возникают пожары. В мае 2021 года защитники потребовали возбудить уголовное дело и обратились в Следственный комитет. Кроме того, иск к Смольному с требованием законсервировать здание подала и прокуратура, но ведомство ошиблось адресатом, так как право управления домом принадлежит театру.

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Комментарии (3)

VKuser199962806
Пока в городе властвует Большая Любовь, Ценр всё больше разрушается. Ему некогда заниматься своими прямыми обязанностями. Он возомнил себя главным вирусологом.
O-o!
Это типичный пример того, что "памятник охраняется государством"
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