Дом Басевича снова горит. Машины МЧС перекрыли Пушкарскую

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, 12 октября в 15:58 поступил вызов на Большую Пушкарскую, 7. «В капитально реконструируемом доме горела обстановка на площади 10 кв. метров. В 16:28 пожар локализован. Сведения о пострадавших не поступали», — рассказали в пресс-службе. И отметили, что на место выехали 5 единиц техники от МЧС и 25 человек личного состава.



На фотографии в паблике «Петроградская диаспора» в Facebook видно, что пожарные машины заняли первый и второй ряд. В третьем — припаркованные автомобили. На Большой Пушкарской и в переулке Нестерова, а также на пересекающих их улицах возникли «бордовые» пробки.

