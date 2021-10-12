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Дом Басевича снова горит. Машины МЧС перекрыли Пушкарскую

На Петроградской стороне тушили заброшенное здание

Очередной пожар в доме Басевича на Большой Пушкарской улице спровоцировал плотные пробки. На тушение прибыли пять машин МЧС.

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, 12 октября в 15:58 поступил вызов на Большую Пушкарскую, 7. «В капитально реконструируемом доме горела обстановка на площади 10 кв. метров. В 16:28 пожар локализован. Сведения о пострадавших не поступали», — рассказали в пресс-службе. И отметили, что на место выехали 5 единиц техники от МЧС и 25 человек личного состава.

На фотографии в паблике «Петроградская диаспора» в Facebook видно, что пожарные машины заняли первый и второй ряд. В третьем — припаркованные автомобили. На Большой Пушкарской и в переулке Нестерова, а также на пересекающих их улицах возникли «бордовые» пробки.

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Пожары в доме Басевича на Петроградской стороне случаются с завидной регулярностью. Сильнее всего он пострадал от огня 18 мая. После этого петербургский фотограф показывал, насколько сильно повреждено здание. Градозащитники не исключили, что пожар возник неслучайно, и обратились с заявлением в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело.

Дом Басевича на Большой Пушкарской улице сегодня — одна из наиболее известных точек борьбы градозащитников. Здание изначально планировали отреставрировать в рамках программы «Молодежи — доступное жилье». Но в итоге было решение отдать дом Театру танца Бориса Эйфмана под обустройство апартаментов для артистов. А соседний участок с «расселенным» детским садом — под строительство общежития для одноименной академии. Проект апартаментов для артистов предполагает сохранение только части лицевого фасада — остальное идет под снос. Проект несколько раз возвращали на доработку.

Дом Басевича официально передали театру в апреле 2019 года. Все это время заброшка не охранялась, там регулярно возникают пожары. В мае 2021 года защитники потребовали возбудить уголовное дело и обратились в Следственный комитет. Кроме того, иск к Смольному с требованием законсервировать здание подала и прокуратура, но ведомство ошиблось адресатом, так как право управления домом принадлежит театру.

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Комментарии (2)

Avs7153
А я-то всё думал - ну как быстрее проехать с Крестовского на Петровскую?
Нет ничего проще - поджечь дом Басевича! Надеюсь, сам Басевич не будет против...
firma
Так это традиция. При назначении нового худрука старый театр обычно тут же горит. Хапнуть по-быстрому на стройке или ремонте кто же из театралов откажется. Чем Эйфман хуже Хазанова, например..
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