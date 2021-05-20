Градозащитники Петербурга требуют возбудить уголовное дело на руководство Театра Эйфмана после пожара в доме Басевича

Учреждению культуры «Академический театр балета Бориса Эйфмана» принадлежит право оперативного управления объектом недвижимости. Пожар , который разгорелся в здании 18 мая, существенно его повредил. Таким образом, собственнику объекта в лице города был нанесен ущерб, «с точки зрения Уголовного кодекса трактуемый как особо крупный — более семи миллионов пятисот тысяч рублей», говорится в сообщении «Живого города».

Градозащитники, которые настаивают на реставрации дома Басевича на Большой Пушкарской улице, обратились в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность» в отношении руководства Театра Бориса Эйфмана. Об этом 20 мая сообщает движение «Живой город».

Кроме того, со ссылкой на очевидцев движение пишет, что перед самым пожаром в доме находились дети. К слову, во время пресс-конференции в 2020 году журналисты также видели в заброшенном здании людей, по виду — юных любителей побродить по «заброшкам».

По мнению заявителей, возгорание и угроза жизни детей стала возможна из-за уклонения пользователя от обязанности по содержанию здания: проведения противоаварийных работ и охране — чтобы не допускать на территорию посторонних. Авторы заявления считают, что это может быть истолковано как халатность» (часть 1.1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ).



Депутат Заксобрания Борис Вишневский не исключил, что возгорание могло носить неслучайный характер, а позднее направил губернатору Александру Беглову обращение с требованием изъять здание из управления театра.