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На Петроградской стороне вновь горел дом Басевича

Спасатели ликвидировали очередной пожар в доме Басевича на Большой Пушкарской улице

В воскресенье, 18 апреля, вновь поступило сообщение о пожаре по адресу: Большая Пушкарская улица, 7 в Петроградском районе Петербурга, где располагается исторический дом Басевича. Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в районе половины второго после обеда.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в капитально-ремонтируемом здании происходило горение на площади 80 кв. метров. Огонь тушили четыре единицы техники и 20 человек личного состава. В 14:40 пожар был локализован. В настоящий момент устраняются его последствия.

Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в МЧС.

Напомним, что пожары в историческом доме Басевича происходили уже неоднократно. Градозащитники требовали расследовать эти ЧП.

Здание на Большой Пушкарской улице в стиле модерн — одна из самых известных петербургских «заброшек». Против его полного сноса несколько лет выступают градозащитники и ведут от его лица паблик «ВКонтакте». С просьбой сохранить дом, который был возведен в 1912 году, к губернатору Александру Беглову обращалась внучка владельца доходного дома, инженера Иссахара Басевича, Марианна Гусева (Басевич).

Здание пустует уже около десяти лет. Согласно нынешним планам, на месте дома Басевича должны быть построены апартаменты для артистов театра Бориса Эйфмана.

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Комментарии (4)

VF812
Привет Макарову, продавшему дом и всю Петроградскую
Yerffej Ennyl
Петров или Боширов?
Annonym
Если Администрация Района , Местная Полиция а если Быть точным 18 ОП На Территорий которого расположен Данный дом не хотят видеть то что Пожары в Данном зданий носят явно Умышленный и Заказной характер может Скинемся Договоримся с КГИОП И так Далее и разместим Внутри Камеры потому что по тому что мне Известно все Пожары в Данном Зданий что в Прошлом что в 2019 что в 2018 что ранее всегда происходили Внутри Самого Здания .
А Это уже Букет Административных и том Числе Уголовных Статей Незаконное Проникновение на Закрытую Территорию вроде уже Подходит !
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