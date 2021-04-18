На Петроградской стороне вновь горел дом Басевича

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в капитально-ремонтируемом здании происходило горение на площади 80 кв. метров. Огонь тушили четыре единицы техники и 20 человек личного состава. В 14:40 пожар был локализован. В настоящий момент устраняются его последствия.
Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в МЧС.
Напомним, что пожары в историческом доме Басевича происходили уже неоднократно. Градозащитники требовали расследовать эти ЧП.
Здание на Большой Пушкарской улице в стиле модерн — одна из самых известных петербургских «заброшек». Против его полного сноса несколько лет выступают градозащитники и ведут от его лица паблик «ВКонтакте». С просьбой сохранить дом, который был возведен в 1912 году, к губернатору Александру Беглову обращалась внучка владельца доходного дома, инженера Иссахара Басевича, Марианна Гусева (Басевич).
Здание пустует уже около десяти лет. Согласно нынешним планам, на месте дома Басевича должны быть построены апартаменты для артистов театра Бориса Эйфмана.