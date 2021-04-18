На Петроградской стороне вновь горел дом Басевича

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в капитально-ремонтируемом здании происходило горение на площади 80 кв. метров. Огонь тушили четыре единицы техники и 20 человек личного состава. В 14:40 пожар был локализован. В настоящий момент устраняются его последствия.



Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в МЧС.



Напомним, что пожары в историческом доме Басевича происходили уже неоднократно. Градозащитники требовали расследовать эти ЧП.



Здание на Большой Пушкарской улице в стиле модерн — одна из самых известных петербургских «заброшек». Против его полного сноса несколько лет выступают градозащитники и ведут от его лица паблик «ВКонтакте». С просьбой сохранить дом, который был возведен в 1912 году, к губернатору Александру Беглову обращалась внучка владельца доходного дома, инженера Иссахара Басевича, Марианна Гусева (Басевич).

