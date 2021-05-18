Борис Вишневский намекнул на заинтересованность балетмейстера Эйфмана в пожаре в доме Басевича

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский заявил о том, что пожар в доме Басевича на Петроградской стороне мог быть неслучайным. Об этом он написал 18 мая в своём телеграм-канале.
«Я прекрасно понимаю, кому нужно, чтобы дома не было. Чтобы снести оставшееся и построить на этом месте «апартаменты» для своей жадной танцевальной империи, только что не лопающейся от уже полученного имущества», — заявил парламентарий. Он последовательно выступает за сохранение дома Басевича, на месте которого хотят построить интернат для Академии танца Бориса Эйфмана.
Вишневский отметил, что в Законодательном собрании 26 мая планируют выбирать почётных граждан.
«Бориса Эйфмана, конечно, могут протащить в почетные граждане. Но я сделаю всё для того, чтобы это позорное решение не было принято», — добавил он.
Вечером 18 мая произошел пожар на Петроградской стороне в доходном доме Басевича. Его локализовали за несколько часов.