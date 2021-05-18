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Борис Вишневский намекнул на заинтересованность балетмейстера Эйфмана в пожаре в доме Басевича

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский заявил о том, что пожар в доме Басевича на Петроградской стороне мог быть неслучайным. Об этом он написал 18 мая в своём телеграм-канале.

«Я прекрасно понимаю, кому нужно, чтобы дома не было. Чтобы снести оставшееся и построить на этом месте «апартаменты» для своей жадной танцевальной империи, только что не лопающейся от уже полученного имущества», — заявил парламентарий. Он последовательно выступает за сохранение дома Басевича, на месте которого хотят построить интернат для Академии танца Бориса Эйфмана.

Вишневский отметил, что в Законодательном собрании 26 мая планируют выбирать почётных граждан.

«Бориса Эйфмана, конечно, могут протащить в почетные граждане. Но я сделаю всё для того, чтобы это позорное решение не было принято», — добавил он.

Вечером 18 мая произошел пожар на Петроградской стороне в доходном доме Басевича. Его локализовали за несколько часов.

Дом Басевича называют одной из самых известных петербургских «заброшек», он пустует уже несколько лет. Против его полного сноса выступают градозащитники и потомки бывшего владельца. Согласно нынешним планам, на месте этого здания должны быть построены апартаменты для артистов театра Бориса Эйфмана. Однако пока новости о нём чаще всего связаны с пожарами, расследовать эти происшествия требовали активисты, выступающие в защиту исторической постройки.

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Комментарии (6)

265112722
Еще одно доказательство того, как в нашей стране деньги и власть меняют людей ( а, может, просто вылезает наружу сущность). Всегда восхищалась творчеством Эйфмана, но абсолютно перестала уважать его как человека после того, что он творит в нашем городе. То, как он пользуясь расположением властей захватывает дома и территории говорит о его жадности.
Piter Russo
дом Басевича - с какой-то уж больной жуткой регулярностью горит..
ushkuinik
Место для нового театра Л.Додина ушло под строительство элитного жилья, почему здесь подобный фокус невозможен?
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