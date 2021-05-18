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Пожарные продолжают работать на территории дома Басевича. Показываем, как тушат многострадальное здание

Специалисты городского управления МЧС продолжают работать на территории дома Басевича в Петроградском районе Петербурга, в котором вечером 18 мая произошёл пожар. Фотограф «Фонтанки» запечатлел место происшествия.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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По его информации, по состоянию на 20:30 открытого огня уже не наблюдается. Под проливным дождём пожарные занимаются проливкой обгоревших помещений на нескольких этажах. Официально о локализации возгорания в городском управлении МЧС пока не сообщали.

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Информация о пожаре в доме Басевича, расположенном по адресу: Большая Пушкарская улица, 7, поступила около шести вечера. Спустя час его ранг повысили до 1-БИС. Предварительно, огонь охватил помещения здания. Сведения о пострадавших не поступали. Из-за происшествия на время перекрывали автомобильное движение, что привело к пробкам.

Здание по указанному адресу, которое называют одной из самых известных петербургских «заброшек», пустует уже несколько лет. Против его полного сноса выступают градозащитники и потомки бывшего владельца. Согласно нынешним планам, на месте доходного дома Басевича должны быть построены апартаменты для артистов театра Бориса Эйфмана. Однако пока новости о нём чаще всего связаны с пожарами, расследовать эти происшествия требовали активисты, выступающие в защиту исторической постройки.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (7)

killbeachtrash
Интересно откуда Эйфман ( при всем уважении) взял столько денег на свои "подпрыги" ? Второй Ралдугин ?
Piter Russo
Дык оно в этом месяце уже ж горело кажись... числа 10-го вроде...
WuhanRockCafe
Под проливным дождем в славном городе Питере обычно поливают улицы.
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