По его информации, по состоянию на 20:30 открытого огня уже не наблюдается. Под проливным дождём пожарные занимаются проливкой обгоревших помещений на нескольких этажах. Официально о локализации возгорания в городском управлении МЧС пока не сообщали.
Информация о пожаре в доме Басевича, расположенном по адресу: Большая Пушкарская улица, 7, поступила около шести вечера. Спустя час его ранг повысили до 1-БИС. Предварительно, огонь охватил помещения здания. Сведения о пострадавших не поступали. Из-за происшествия на время перекрывали автомобильное движение, что привело к пробкам.
Здание по указанному адресу, которое называют одной из самых известных петербургских «заброшек», пустует уже несколько лет. Против его полного сноса выступают градозащитники и потомки бывшего владельца. Согласно нынешним планам, на месте доходного дома Басевича должны быть построены апартаменты для артистов театра Бориса Эйфмана. Однако пока новости о нём чаще всего связаны с пожарами, расследовать эти происшествия требовали активисты, выступающие в защиту исторической постройки.