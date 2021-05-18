В Петербурге по повышенному номеру сложности тушат пожар в доме Басевича

читатель «Фонтанки» Apriori
По данным ведомства, в капитально ремонтируемом здании, расположенном по адресу: Большая Пушкарская улица, 7, происходит горение обстановки. Площадь пожара уточняется. Около семи вечера его ранг повышен до 1-БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.
Здание, расположенное по указанному адресу, — исторический дом Басевича, который называют одной из самых известных петербургских «заброшек». Против его полного сноса несколько лет выступают градозащитники и ведут от его лица паблик во «ВКонтакте». С просьбой сохранить постройку, которая была возведена в стиле модерн в 1912 году, к губернатору Александру Беглову обращалась внучка владельца доходного дома, инженера Иссахара Басевича, Марианна Гусева (Басевич).
Дом Басевича пустует уже около десяти лет. Согласно нынешним планам, на его месте должны быть построены апартаменты для артистов театра Бориса Эйфмана. Однако пока новости о нём чаще всего связаны с пожарами, расследовать эти происшествия требовали активисты, выступающие в защиту исторического здания.