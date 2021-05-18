Возгорание в доме Басевича в Петроградском районе Петербурга локализовано вечером 18 мая. Об этом «Фонтанке» сообщили в городском управлении МЧС.
Как уточнили в ведомстве, в капитально-ремонтируемом здании, расположенном по адресу: Большая Пушкарская улица, 7 горели помещения на площади 200 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали.
Информация о пожаре по указанному адресу поступила около шести вечера. Спустя час его ранг повысили до 1-БИС. Из-за происшествия на время перекрывали автомобильное движение, что привело к пробкам. «Фонтанка» публиковала фотографии с места событий.