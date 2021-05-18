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Пожар в доме Басевича в Петербурге локализован

Возгорание в доме Басевича в Петроградском районе Петербурга локализовано вечером 18 мая. Об этом «Фонтанке» сообщили в городском управлении МЧС.

Как уточнили в ведомстве, в капитально-ремонтируемом здании, расположенном по адресу: Большая Пушкарская улица, 7 горели помещения на площади 200 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали.

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Информация о пожаре по указанному адресу поступила около шести вечера. Спустя час его ранг повысили до 1-БИС. Из-за происшествия на время перекрывали автомобильное движение, что привело к пробкам. «Фонтанка» публиковала фотографии с места событий.

Дом Басевича называют одной из самых известных петербургских «заброшек», он пустует уже несколько лет. Против его полного сноса выступают градозащитники и потомки бывшего владельца. Согласно нынешним планам, на месте этого здания должны быть построены апартаменты для артистов театра Бориса Эйфмана. Однако пока новости о нём чаще всего связаны с пожарами, расследовать эти происшествия требовали активисты, выступающие в защиту исторической постройки.

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Комментарии (5)

Nik_Tar
«Благодаря» этим якобы градозащитником мы живем рядом с трущобой, дышим гарью и соседи наши бомжи. Пусть идут к себе «защищать» Тех, кого они якобы «защищают». Надоели.
O-o!
Ну вот, опять не дожгли.. а наследникам слабо выкупить? или город зверский ценник выставляет?
セルゲイ
Эйфман обнаглел, ждёт разрушения и построит свою ерунду.
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