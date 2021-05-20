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Петербуржец показал, что осталось от дома Басевича, с высоты птичьего полета

Фотограф и независимый гид Роман Везенин показал, как после пожара выглядит сверху одна из самых известных «заброшек» Петербурга — дом Басевича на Большой Пушкарской. Кадры были сняты утром 20 мая, пояснил автор.

Фотографии, сделанные петербуржцем, показывают степень разрушения известного в городе памятника — дома Басевича. Кровля почти полностью отсутствует, как и перекрытия верхних этажей, на которых зеленеют деревья.

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Последние несколько лет градозащитники бьются за сохранение здания, которое отдали в оперативное управление Театру Бориса Эйфмана для размещения на этом месте апартаментов для артистов.

Здание пустует и не обслуживается последние десять лет.

Два дня назад в здании вспыхнул пожар, из-за которого перекрыли улицу. Градозащитники не исключили, что возгорание произошло неслучайно, и обратились с заявление в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело. Летом 2020 года в доме Басевича также полыхал огонь.

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Комментарии (5)

AlexZZZ
В Питере это не единственная "заброшка".
Как пример - здание Пробирной палаты (Казанская д. 51) - там природа уже сама взялась за дело, естественный сквер-пруд за забором.
Стандартный путь - завесить сеткой и "пусть стоит".
Kezevo
Культуроое же наследие) сначала пусть сам самоуничтожится и сразу разрешение на строительство
Софокл Аристархович
Восстанавливать - себе дороже, сносить - крика много будет, а так, гладишь - сам развалится... (и денег на снос не надо), далее - будет построен новый, хороший, красивый... С лифтом, паркингом и ценой за 150 тыс. рэ (м./кв.)
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