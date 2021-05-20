Фотографии, сделанные петербуржцем, показывают степень разрушения известного в городе памятника — дома Басевича. Кровля почти полностью отсутствует, как и перекрытия верхних этажей, на которых зеленеют деревья.

Последние несколько лет градозащитники бьются за сохранение здания, которое отдали в оперативное управление Театру Бориса Эйфмана для размещения на этом месте апартаментов для артистов.



Здание пустует и не обслуживается последние десять лет.



Два дня назад в здании вспыхнул пожар, из-за которого перекрыли улицу. Градозащитники не исключили, что возгорание произошло неслучайно, и обратились с заявление в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело. Летом 2020 года в доме Басевича также полыхал огонь.