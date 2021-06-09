В Смольном намекнули на ошибку прокуратуры. Иск по дому Басевича направлен не по адресу

Управление Росреестра регистрировало право управления домом Басевича за академией Театра балета Бориса Эйфмана. Об этом сообщает комитет имущественных отношений Смольного 9 июня.
Регистрация оформлена Росреестром 30 апреля 2019 года. Ранее прокуратура подала иск к Смольному, в котором требовала законсервировать аварийное здание на Пушкарской, 7. В иске ведомства указано, что дом передан в оперативное управление академии Театра балета Бориса Эйфмана. Однако в ЕГРН отсутствует государственная регистрация права оперативного управления. В Смольном считают, что иск к комитету подан ошибочно.
Дом Басевича на Петроградской стороне считается одной из самых известных «заброшек» Петербурга. Подробнее о жизни расселённого объекта читайте на «Фонтанке».