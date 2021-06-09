FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +24
72.83р88.64р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

В Смольном намекнули на ошибку прокуратуры. Иск по дому Басевича направлен не по адресу

Управление Росреестра регистрировало право управления домом Басевича за академией Театра балета Бориса Эйфмана. Об этом сообщает комитет имущественных отношений Смольного 9 июня.

Регистрация оформлена Росреестром 30 апреля 2019 года. Ранее прокуратура подала иск к Смольному, в котором требовала законсервировать аварийное здание на Пушкарской, 7. В иске ведомства указано, что дом передан в оперативное управление академии Театра балета Бориса Эйфмана. Однако в ЕГРН отсутствует государственная регистрация права оперативного управления. В Смольном считают, что иск к комитету подан ошибочно.

Дом Басевича на Петроградской стороне считается одной из самых известных «заброшек» Петербурга. Подробнее о жизни расселённого объекта читайте на «Фонтанке».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний