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Эйфман ни при чём. Прокуратура через суд требует от Смольного законсервировать дом Басевича

Прокуратура подала в суд на Смольный из-за заброшенного дома Басевича

Прокуратура Петербурга направила иск в Смольнинский суд с требованием законсервировать одну из самых известных городских «заброшек» — дом Басевича на Петроградской стороне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 9 июня.

Здание на Большой Пушкарской, 7, признано аварийным. «Однако в нарушение законодательства здание надлежащим образом не огорожено, имеется риск проникновения посторонних лиц, в том числе несовершеннолетних», — прокомментировали в прокуратуре.

Ответчиком по иску выступает комитет имущественных отношений Смольного. По данным «Фонтанки», в исковом заявлении указано, что объект передан на оперативное управление академическому театру балета Бориса Эйфмана. Однако в ЕГРН отсутствует государственная регистрация права оперативного управления. Таким образом, КИО осуществляет распоряжение указанным государственным имуществом.

В заброшенном доме Басевича обустроили штаб дети, а на лестничных пролётах можно повстречать отшельника со свечкой. Репортаж об обитателях аварийного здания читайте на «Фонтанке».

Доходный дом И. И. Басевича возведен архитектором А. И. Зазерским в 1912 году при участии владельца дома — инженера И. Басевича. Здание — образец стиля модерн. В 2014 году его передали на баланс программы «Молодежи — доступное жилье», здание планировалось отремонтировать. Позже планы изменили, теперь на его месте должны быть построены апартаменты для артистов Театра Бориса Эйфмана.

Здание на Большой Пушкарской, 7, называют одной из самых известных петербургских «заброшек». Против его полного сноса выступают градозащитники и потомки бывшего владельца. Активисты требуют возбудить уголовное дело, так как пользователь здания уклоняется от обязанностей по его содержанию.

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Комментарии (4)

SNOW
Прекрасно, не только то, что за государственный счет строят целый комплекс, прекрасно что при жизни в честь человека называют школы и театры. Скромно и со вкусом. Неподалеку, кстати, находится шахматная школа Марка Тайманова, тоже названная при жизни персонажа. Немногие удостаиваются такого гешефта при жизни.
fortun
Таки да...
VF812
Для того, чтобы дом Басевича перестал гореть, нужно просто отозвать все разрешения почетному Эйфману на его реконструкцию. И все.
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