Эйфман ни при чём. Прокуратура через суд требует от Смольного законсервировать дом Басевича

Прокуратура Петербурга направила иск в Смольнинский суд с требованием законсервировать одну из самых известных городских «заброшек» — дом Басевича на Петроградской стороне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 9 июня.



Здание на Большой Пушкарской, 7, признано аварийным. «Однако в нарушение законодательства здание надлежащим образом не огорожено, имеется риск проникновения посторонних лиц, в том числе несовершеннолетних», — прокомментировали в прокуратуре.

Ответчиком по иску выступает комитет имущественных отношений Смольного. По данным «Фонтанки», в исковом заявлении указано, что объект передан на оперативное управление академическому театру балета Бориса Эйфмана. Однако в ЕГРН отсутствует государственная регистрация права оперативного управления. Таким образом, КИО осуществляет распоряжение указанным государственным имуществом.