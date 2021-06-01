Горел мусор на четвертом этаже, справиться с пожаром удалось к 15:40. Информация о пострадавших в ведомство не поступала. Ликвидировали возгорание 3 единицы техники и 12 пожарных.
Напомним, крупный пожар в доме Басевича произошел 18 мая. После него петербургский фотограф показывал, насколько сильно пострадало здание. Градозащитники не исключили, что возгорание произошло неслучайно, и обратились с заявлением в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело. Летом 2020 года в доме Басевича также полыхал огонь.