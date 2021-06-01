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В Петербурге опять горел дом Басевича. Градозащитники подозревали, что пожары неслучайны

В Петербурге опять пожар в доме Басевича

В Петербурге днем 1 июня опять горела одна из самых известных в городе «заброшек» — дом Басевича. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило в 15:13.

Горел мусор на четвертом этаже, справиться с пожаром удалось к 15:40. Информация о пострадавших в ведомство не поступала. Ликвидировали возгорание 3 единицы техники и 12 пожарных.

Напомним, крупный пожар в доме Басевича произошел 18 мая. После него петербургский фотограф показывал, насколько сильно пострадало здание. Градозащитники не исключили, что возгорание произошло неслучайно, и обратились с заявлением в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело. Летом 2020 года в доме Басевича также полыхал огонь.

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Комментарии (5)

Piter Russo
Бомжик поджигатель там что ли обосновался?
***_555
Почётному Гражданину не дают развернуться.
Peshekhod
Давно пора снести эту халабуду!
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