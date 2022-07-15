Дом Басевича доехал до конкурса. Смольный ищет подрядчика для строительства и реконструкции под Академию танцев Эйфмана

Фонд капитального строительства объявил конкурс на строительство и реконструкцию зданий для двух учреждений хореографа Бориса Эйфмана. Речь идет о многострадальном доме Басевича.

Документация опубликована 15 июля, максимальная стоимость контракта — 2,7 млрд рублей. Официально это строительство и реконструкция комплекса зданий для нужд СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана» и СПб ГБУК «Академический театр балета Бориса Эйфмана». Конкретнее – два объекта. Первый – спальный корпуса для учащихся с залами для занятий хореографией; это новое строительство на углу Большой Пушкарской и Лизы Чайкиной на участке с кадастровым номером 78:07:0003062:8. Адрес — Большая Пушкарская, дом 7.

Второй объект — это дом Басевича, одна из самых известных «заброшек» Петербурга, в которой регулярно случаются пожары. Его передали под апартаменты для артистов, однако проект несколько раз дорабатывали после замечаний градозащитников. В итоге Центр госэкспертизы одобрил проект прошлой осенью.



Сейчас в конкурсной документации говорится, что реконструкция предусматривает: демонтаж аварийных конструкций здания; сохранение лицевой части по ул. Большая Пушкарская в объеме пяти нижних этажей с воссозданием вышележащих шестого и седьмого этажа, в соответствии с историческими и архивными материалами; воссоздание конфигурации и стилистики фасадных решений внутреннего двора с локальными изменениями и организацией доступа пожарной техники со стороны двора примыкающего здания по адресу ул. Большая Пушкарская, д. 9.

