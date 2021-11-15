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Центр госэкспертизы одобрил проект реконструкции дома Басевича, где случился очередной пожар

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СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» рассмотрело проект реконструкции дома Басевича и выдало положительное заключение. Об этом 15 ноября сообщили в федеральном управлении госэкспертизы.

Комплекс зданий, который был передан Академии танца Бориса Эйфмана, занимает почти целый квартал. В бывшем доходном доме Басевича по Большой Пушкарской, 7, проектом предусмотрена разборка и воссоздание шестого и седьмого этажей здания, а также внесение локальных изменений и организация доступа пожарной техники со стороны двора примыкающего здания.

Проектную документацию, как уточняется в релизе, подготовило ООО «Проектная культура». Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе Госстройнадзора, заключение было выдано еще 15 сентября.

Дом Басевича называют самой известной «заброшкой» в Петербурге. Там регулярно случаются пожары, но накануне здание загорелось по-крупному. Ранее сообщалось, что проект апартаментов для артистов предполагает сохранение только части лицевого фасада — остальное идет под снос. Проект несколько раз возвращали на доработку.

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