Центр госэкспертизы одобрил проект реконструкции дома Басевича, где случился очередной пожар

Комплекс зданий, который был передан Академии танца Бориса Эйфмана, занимает почти целый квартал. В бывшем доходном доме Басевича по Большой Пушкарской, 7, проектом предусмотрена разборка и воссоздание шестого и седьмого этажей здания, а также внесение локальных изменений и организация доступа пожарной техники со стороны двора примыкающего здания.

СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» рассмотрело проект реконструкции дома Басевича и выдало положительное заключение. Об этом 15 ноября сообщили в федеральном управлении госэкспертизы.

Проектную документацию, как уточняется в релизе, подготовило ООО «Проектная культура». Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе Госстройнадзора, заключение было выдано еще 15 сентября.



Дом Басевича называют самой известной «заброшкой» в Петербурге. Там регулярно случаются пожары, но накануне здание загорелось по-крупному. Ранее сообщалось, что проект апартаментов для артистов предполагает сохранение только части лицевого фасада — остальное идет под снос. Проект несколько раз возвращали на доработку.

