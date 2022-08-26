Стало известно, кто реконструирует Дом Басевича в Петербурге

Фонд капитального строительства Петербурга подвел итоги конкурса на реконструкцию двух зданий для учреждений Бориса Эйфмана. Среди них — многострадальный Дом Басевича на Большой Пушкарской улице.
Протокол опубликован 25 августа, но он обезличен. По нему лишь видно, что участников было двое, победитель незначительно снизил стартовую цену в 2,7 млрд рублей
Собеседники «Фонтанки» утверждают, что конкурс выиграла компания ПСБ «Жилстрой», она входит в группу компаний «БФА-Девелопмент», 40% принадлежит Людмиле Коган. Компания уже участвует в нескольких важных петербургских проектах: реконструкция Центра Курехина, консервация «Невской мануфактуры» после пожара. Занималась она и строительством Детского театра танца Бориса Эйфмана на базе реконструируемой школы 1938 года.
Сам конкурс, объявленный фондом капстроительства, касается строительства и реконструкция комплекса зданий для нужд СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана» и СПб ГБУК «Академический театр балета Бориса Эйфмана». Объекты находятся на Большой Пушкарской, один из них — Дом Басевича, одна из самых известных заброшек Петербурга, в которой регулярно случаются пожары. Работы надо завершить в 2024 году.
Дом Басевича передали под апартаменты для артистов, однако проект несколько раз дорабатывали после замечаний градозащитников. В итоге Центр госэкспертизы одобрил проект прошлой осенью.
Сейчас в конкурсной документации говорится, что реконструкция предусматривает:
- демонтаж аварийных конструкций здания;
- сохранение лицевой части по улице Большая Пушкарская в объеме пяти нижних этажей с воссозданием вышележащих шестого и седьмого этажа в соответствии с историческими и архивными материалами;
- воссоздание конфигурации и стилистики фасадных решений внутреннего двора с локальными изменениями и организацией доступа пожарной техники со стороны двора примыкающего здания по адресу: Большая Пушкарская, 9.