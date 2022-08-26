    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 18

    1 м/с, сев

    768мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd59.77eur59.6
    Рейтинг миллиардеров СПбКуда пойти на выходныхКак найти кружок для ребенкаОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Стало известно, кто реконструирует Дом Басевича в Петербурге

    341
    1 комментарий

    Фонд капитального строительства Петербурга подвел итоги конкурса на реконструкцию двух зданий для учреждений Бориса Эйфмана. Среди них — многострадальный Дом Басевича на Большой Пушкарской улице.

    Протокол опубликован 25 августа, но он обезличен. По нему лишь видно, что участников было двое, победитель незначительно снизил стартовую цену в 2,7 млрд рублей

    Собеседники «Фонтанки» утверждают, что конкурс выиграла компания ПСБ «Жилстрой», она входит в группу компаний «БФА-Девелопмент», 40% принадлежит Людмиле Коган. Компания уже участвует в нескольких важных петербургских проектах: реконструкция Центра Курехина, консервация «Невской мануфактуры» после пожара. Занималась она и строительством Детского театра танца Бориса Эйфмана на базе реконструируемой школы 1938 года.

    Сам конкурс, объявленный фондом капстроительства, касается строительства и реконструкция комплекса зданий для нужд СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана» и СПб ГБУК «Академический театр балета Бориса Эйфмана». Объекты находятся на Большой Пушкарской, один из них — Дом Басевича, одна из самых известных заброшек Петербурга, в которой регулярно случаются пожары. Работы надо завершить в 2024 году.

    Дом Басевича передали под апартаменты для артистов, однако проект несколько раз дорабатывали после замечаний градозащитников. В итоге Центр госэкспертизы одобрил проект прошлой осенью.

    Сейчас в конкурсной документации говорится, что реконструкция предусматривает:

    • демонтаж аварийных конструкций здания;
    • сохранение лицевой части по улице Большая Пушкарская в объеме пяти нижних этажей с воссозданием вышележащих шестого и седьмого этажа в соответствии с историческими и архивными материалами;
    • воссоздание конфигурации и стилистики фасадных решений внутреннего двора с локальными изменениями и организацией доступа пожарной техники со стороны двора примыкающего здания по адресу: Большая Пушкарская, 9.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close