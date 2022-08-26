Стало известно, кто реконструирует Дом Басевича в Петербурге

Фонд капитального строительства Петербурга подвел итоги конкурса на реконструкцию двух зданий для учреждений Бориса Эйфмана. Среди них — многострадальный Дом Басевича на Большой Пушкарской улице.



Протокол опубликован 25 августа, но он обезличен. По нему лишь видно, что участников было двое, победитель незначительно снизил стартовую цену в 2,7 млрд рублей



Собеседники «Фонтанки» утверждают, что конкурс выиграла компания ПСБ «Жилстрой», она входит в группу компаний «БФА-Девелопмент», 40% принадлежит Людмиле Коган. Компания уже участвует в нескольких важных петербургских проектах: реконструкция Центра Курехина, консервация «Невской мануфактуры» после пожара. Занималась она и строительством Детского театра танца Бориса Эйфмана на базе реконструируемой школы 1938 года.

