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Центр Курехина в Петербурге за 3,8 млрд построит компания Людмилы Коган

Комитет по государственному заказу Петербурга определился с подрядчиком, который за 3,8 млрд рублей возведет Центр современного искусства имени Сергея Курехина. Победителем, согласно сайту госзакупок, стала структура владелицы банка «Уралсиб» Людмилы Коган.

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Контракт достался ООО «ПСБ «ЖилСтрой», которое снизило изначальную цену на 27 688 рублей. Необходимо будет произвести реконструкцию бывшего здания кинотеатра «Прибой» на Среднем проспекте В. О., где разместится центр. В нем появятся хореографический зал, билетные кассы, зрительный зал и телевизионная студия. Завершить все работы компания должна не позднее 10 декабря 2024 года.

ООО «Проектно-строительное бюро «ЖилСтрой», входящее в ГК «БФА-Девелопмент», которым руководит Людмила Коган, существует на рынке уже 16 лет. Выручка компании за прошлый год составила 1,9 млрд рублей. Общий объем госзаказа «ЖилСтроя» только за 2020 год составляет 1,1 млрд рублей. Одним из наиболее заметных проектов, на котором работал подрядчик, является реконструкция Дома журналиста на Невском проспекте, 70, чуть больше чем за 500 млн рублей. Компания также делала работы для стеклянного куба-библиотеки Эрмитажа за 262 млн рублей.

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Комментарии (5)

imix
Бездонная дыра в виде центра Курехина только и поглощает деньги, а ведь рядом есть частная Эрарта, которая успешно работает без каких-либо бюджетных подачек.
sakorol
Вот кто такой Курехин?
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