Центр Курехина реконструируют за 3,8 млрд рублей до конца 2024 года

Комитет по госзаказу Петербурга ищет подрядчика для реконструкции бывшего здания кинотеатра «Прибой» на Среднем проспекте В. О., где разместится Центр современного искусства имени Сергея Курехина. Накануне, 10 ноября, документация в рамках открытого конкурса была опубликована на сайте госзакупок. Все работы должны быть завершены не позднее 10 декабря 2024 года.



Начальная цена контракта составляет 3,8 млрд рублей. Как следует из технической документации, на первом этаже разместятся холл, кафетерий, демонстрационный и зрительный залы, помещения для репетиций, хореографический зал, помещения охраны, билетных касс, технические и служебные помещения. На втором будут «жить» гримерные, комнаты отдыха, административные помещения, переговорная, методический кабинет, гардеробная, раздевалки.

