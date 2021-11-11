Центр Курехина реконструируют за 3,8 млрд рублей до конца 2024 года

Комитет по госзаказу Петербурга ищет подрядчика для реконструкции бывшего здания кинотеатра «Прибой» на Среднем проспекте В. О., где разместится Центр современного искусства имени Сергея Курехина. Накануне, 10 ноября, документация в рамках открытого конкурса была опубликована на сайте госзакупок. Все работы должны быть завершены не позднее 10 декабря 2024 года.
Начальная цена контракта составляет 3,8 млрд рублей. Как следует из технической документации, на первом этаже разместятся холл, кафетерий, демонстрационный и зрительный залы, помещения для репетиций, хореографический зал, помещения охраны, билетных касс, технические и служебные помещения. На втором будут «жить» гримерные, комнаты отдыха, административные помещения, переговорная, методический кабинет, гардеробная, раздевалки.
Третий этаж отдадут под фойе, балкон зрительного зала, холл и телевизионную студию. Помещение с техникой для управления освещением и санузлы будут расположены на четвертом этаже. На последнем откроется кафе с подсобными помещениями и техническими помещениями.
Документация дважды проходила согласование Главгосэкспертизы. Положительное решение госструктура вынесла в конце 2020 года.
Ранее Смольный обещал вернуть Центр Курехина на Васильевский остров еще до конца 2022 года. Это уже не первая попытка реконструировать здание: аналогичный конкурс объявляли и в 2015 году, тогда реализовать проект рассчитывали за 890 млн рублей.