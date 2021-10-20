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Собственник «Невской мануфактуры» нашел подрядчика на консервацию сгоревшего памятника

«Невская мануфактура» выбрала подрядчика на ряд работ по сохранению комплекса построек товарищества шерстяных изделий «Торнтон» на Октябрьской набережной, 50, где в апреле произошел крупный пожар. Победителем стало проектно-строительное бюро «Жилстрой», входящее в группу «БФА-Девелопмент».

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Как сообщили «Фонтанке» 20 октября в «Невской мануфактуре», у исполнителя есть необходимые лицензии, свидетельства и допуски, а также значительный опыт реставрации и реконструкции объектов культурного наследия, одним из которых признан комплекс построек на Октябрьской набережной, 50. Компании уже заключили несколько договоров, в том числе на геодезический мониторинг за пространственным положением несущих конструкций объекта, комплекс работ по инженерно-техническому обследованию, проектно-изыскательским работам, проектированию и консервации пострадавшего памятника.

В АО уточнили, что выбрали самый эффективный из видов мониторинга — осуществляемый с помощью моторизованного электронного тахеометра. Он позволит круглосуточно наблюдать за конструкциями на объекте. Стоимость такого мониторинга в 3 раза выше традиционных методов, отметили в компании. «Невская мануфактура» уведомила о выборе подрядчика КГИОП.

ООО «ПСБ «Жилстрой» входит в группу компаний «БФА-Девелопмент» Людмилы Коган. Ей принадлежит 40% компании. Еще 40% находятся в собственности ее партнера Александра Кертова. Оставшиеся 20% в равных долях делят между собой Александр Желиостов и Владимир Александров. По данным СПАРК, в 2020 году фирма заработала 1,9 млрд рублей, получила чистую прибыль в размере 166 млн рублей. Структуры группы «БФА-Девелопмент» владеют соседним с «Невской мануфактурой» участком.

«ПСБ «Жилстрой» ранее занималось строительством Детского театра танца Бориса Эйфмана на базе реконструируемой школы 1938 года, реставрировало горельеф и фасады места захоронения Кутузова в составе Казанского собора, проводило реконструкцию и реставрацию Дома журналиста, ремонтировало внутренние сети инженерно-технического обеспечения части помещений Екатерининского дворца в Царском Селе, а также работало с другими историческими зданиями и памятниками.

К тушению пожара на территории промышленного комплекса на Октябрьской набережной, 50, 12 апреля были привлечены почти 350 пожарных. Один из спасателей, Илья Белецкий, погиб при исполнении, трое его сослуживцев пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека. В совершении преступления заподозрили генерального директора АО «Невская мануфактура» и его заместителя. Они оба арестованы. Огонь превратил комплекс промышленных зданий в руины. В июле КГИОП через суд обязал АО «Невская мануфактура» в течение 6 месяцев провести на объекте противоаварийные работы, в течение 50 месяцев восстановить объект. За неисполнение требований в срок собственнику придется заплатить неустойку.

© Фонтанка.Ру

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