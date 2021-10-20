Собственник «Невской мануфактуры» нашел подрядчика на консервацию сгоревшего памятника

Как сообщили «Фонтанке» 20 октября в «Невской мануфактуре», у исполнителя есть необходимые лицензии, свидетельства и допуски, а также значительный опыт реставрации и реконструкции объектов культурного наследия, одним из которых признан комплекс построек на Октябрьской набережной, 50. Компании уже заключили несколько договоров, в том числе на геодезический мониторинг за пространственным положением несущих конструкций объекта, комплекс работ по инженерно-техническому обследованию, проектно-изыскательским работам, проектированию и консервации пострадавшего памятника.

В АО уточнили, что выбрали самый эффективный из видов мониторинга — осуществляемый с помощью моторизованного электронного тахеометра. Он позволит круглосуточно наблюдать за конструкциями на объекте. Стоимость такого мониторинга в 3 раза выше традиционных методов, отметили в компании. «Невская мануфактура» уведомила о выборе подрядчика КГИОП.

ООО «ПСБ «Жилстрой» входит в группу компаний «БФА-Девелопмент» Людмилы Коган. Ей принадлежит 40% компании. Еще 40% находятся в собственности ее партнера Александра Кертова. Оставшиеся 20% в равных долях делят между собой Александр Желиостов и Владимир Александров. По данным СПАРК, в 2020 году фирма заработала 1,9 млрд рублей, получила чистую прибыль в размере 166 млн рублей. Структуры группы «БФА-Девелопмент» владеют соседним с «Невской мануфактурой» участком.

«ПСБ «Жилстрой» ранее занималось строительством Детского театра танца Бориса Эйфмана на базе реконструируемой школы 1938 года, реставрировало горельеф и фасады места захоронения Кутузова в составе Казанского собора, проводило реконструкцию и реставрацию Дома журналиста, ремонтировало внутренние сети инженерно-технического обеспечения части помещений Екатерининского дворца в Царском Селе, а также работало с другими историческими зданиями и памятниками.