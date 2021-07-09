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Стала известна сумма неустойки, которую за просрочку консервации памятника может заплатить «Невская мануфактура»

Суд установил неустойку в размере 50 тыс. рублей для АО «Невская мануфактура» за невыполнение противоаварийных и реставрационных работ в срок. За каждый месяц просрочки придется заплатить еще по 100 тыс. рублей. КГИОП изначально требовал определить неустойку на уровне 100 и 200 тыс. рублей соответственно.

Полный текст решения суда по иску КГИОП к АО «Невская мануфактура» 9 июля проанализировала «Фонтанка». Он опубликован в электронной картотеке арбитражных дел. Как следует из текста, суд обязал собственника сгоревшего здания-памятника на Октябрьской набережной, 50, провести противоаварийные работы на объекте в течение 6 месяцев, реставрацию — в течение 50 месяцев. За неисполнение каждого из требований в срок компании придется заплатить по 50 тыс. рублей, а в случае дальнейшего неисполнения — по 100 тыс. рублей ежемесячно.

Стороны хотели заключить мировое соглашение, но не сошлись в сроках и суммах неустоек. «Невская мануфактура» предлагала увеличить сроки выполнения противоаварийных работ с 6 до 9 месяцев, а работ по реставрации — с 48 до 50 месяцев, увеличить штраф за неисполнение каждого требования в срок со 100 до 200 тыс. рублей и снизить размер ежемесячной неустойки за дальнейшее неисполнение с 200 до 100 тыс. рублей. КГИОП такие условия не устроили.

«Невская мануфактура» ранее получила от КГИОП задание на проведение работ по сохранению здания, на основе которого подготовила техническое задание и объявила конкурс на первый этап обследования, сохранения и консервации сгоревшего памятника на Октябрьской набережной, 50. На главном производственном корпусе с водонапорной башней проведут противоаварийные работы. Сооружение прикроют сеткой с изображением его фасада.

Пожар на территории «Невской мануфактуры» разгорелся 12 апреля, спасателей на Октябрьскую набережную вызвали в 12:35. Меньше чем за час ранг подняли до пятого — максимального из существующих уровней сложности. Пламя распространилось на 10 тысяч квадратных метров, захватило соседнее здание, в котором располагался хостел. К борьбе с огнём привлекли почти 350 пожарных, 240 тонн воды сбросили три вертолёта. Основное здание «Невской мануфактуры» изнутри сгорело полностью, от него остались только стены. При тушении погиб спасатель Илья Белецкий, 15 апреля его похоронили на Серафимовском кладбище. Ещё трое его сослуживцев пострадали. Одному обожгло руки, его почти сразу выписали из больницы. Двое других — Борис Старковский и Антон Соколов — долгое время оставались в тяжёлом состоянии. Кроме того, за медпомощью обращалась школьница. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека, заподозрили генерального директора АО «Невская мануфактура» и его заместителя. Оба арестованы. А через месяц СК добавил фигурантам еще одного уголовное дело о «уничтожении или повреждении объектов культурного наследия»

© Фонтанка.Ру

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