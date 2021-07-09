Стала известна сумма неустойки, которую за просрочку консервации памятника может заплатить «Невская мануфактура»

Суд установил неустойку в размере 50 тыс. рублей для АО «Невская мануфактура» за невыполнение противоаварийных и реставрационных работ в срок. За каждый месяц просрочки придется заплатить еще по 100 тыс. рублей. КГИОП изначально требовал определить неустойку на уровне 100 и 200 тыс. рублей соответственно.
Полный текст решения суда по иску КГИОП к АО «Невская мануфактура» 9 июля проанализировала «Фонтанка». Он опубликован в электронной картотеке арбитражных дел. Как следует из текста, суд обязал собственника сгоревшего здания-памятника на Октябрьской набережной, 50, провести противоаварийные работы на объекте в течение 6 месяцев, реставрацию — в течение 50 месяцев. За неисполнение каждого из требований в срок компании придется заплатить по 50 тыс. рублей, а в случае дальнейшего неисполнения — по 100 тыс. рублей ежемесячно.
Стороны хотели заключить мировое соглашение, но не сошлись в сроках и суммах неустоек. «Невская мануфактура» предлагала увеличить сроки выполнения противоаварийных работ с 6 до 9 месяцев, а работ по реставрации — с 48 до 50 месяцев, увеличить штраф за неисполнение каждого требования в срок со 100 до 200 тыс. рублей и снизить размер ежемесячной неустойки за дальнейшее неисполнение с 200 до 100 тыс. рублей. КГИОП такие условия не устроили.
«Невская мануфактура» ранее получила от КГИОП задание на проведение работ по сохранению здания, на основе которого подготовила техническое задание и объявила конкурс на первый этап обследования, сохранения и консервации сгоревшего памятника на Октябрьской набережной, 50. На главном производственном корпусе с водонапорной башней проведут противоаварийные работы. Сооружение прикроют сеткой с изображением его фасада.