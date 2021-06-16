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«Невская мануфактура» ищет подрядчика на сохранение и консервацию сгоревшего памятника

АО «Невская мануфактура» объявило конкурс на первый этап обследования, сохранения и консервации сгоревшего здания-памятника на Октябрьской набережной, 50. На главном производственном корпусе с водонапорной башней проведут противоаварийные работы. Сооружение прикроют сеткой с изображением его фасада.

Информация о тендере 16 июня появилась на сайте компании. От участников конкурса ждут коммерческие предложения, от них будет зависеть итоговая стоимость работ. В анкете-заявке претендента просят указать свои финансовые показатели, сообщить об идущих на данных момент судебных разбирательствах, назвать компании и фамилии должностных лиц, которые могут его рекомендовать, объекты на стадии строительства, которые можно посетить, чтобы оценить качество его работы, и предоставить справку о количестве инженерно-технического персонала с квалификацией.

Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ, включая проектно-изыскательские и противоаварийные работы. Согласно техзаданию на последние, которое предоставили «Фонтанке» в пресс-службе «Невской мануфактуры», победитель должен будет обследовать фундаменты, кирпичные стены, сохранившиеся перекрытия, состояние чугунных лестниц в здании. Также он должен будет изготовить и установить ограждающую сетку с изображением фасада здания. Сейчас оно находится в аварийном состоянии, после пожара часть конструкций отсутствует.

Часть главного корпуса с водонапорной башней была построена в 1860–1866 годах, часть — в 1870–1890 годах. Здание расположено на территории объекта культурного наследия «Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон». Задание на проведение работ по его сохранению подготовлено КГИОП.

После пожара на территории «Невской мануфактуры» КГИОП попросил арбитраж обязать собственника провести противоаварийные работы в течение 6 месяцев и восстановить поврежденный памятник в течение 48 месяцев с момента вступления в силу решения суда. Петербургский СК возбудил уголовное дело в отношении гендиректора АО «Невская мануфактура» о нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия.

Пожар на территории «Невской мануфактуры» разгорелся 12 апреля, спасателей на Октябрьскую набережную вызвали в 12:35. Меньше чем за час ранг подняли до пятого — максимального из существующих уровней сложности. Пламя распространилось на 10 тысяч квадратных метров, захватило соседнее здание, в котором располагался хостел.
К борьбе с огнём привлекли почти 350 пожарных, 240 тонн воды сбросили три вертолёта. Основное здание «Невской мануфактуры» изнутри сгорело полностью, от него остались только стены. При тушении погиб спасатель Илья Белецкий, 15 апреля его похоронили на Серафимовском кладбище. Ещё трое его сослуживцев пострадали. Одному обожгло руки, его почти сразу выписали из больницы. Двое других — Борис Старковский и Антон Соколов — долгое время оставались в тяжёлом состоянии. Кроме того, за медпомощью обращалась школьница.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека, заподозрили генерального директора АО «Невская мануфактура» и его заместителя. Оба арестованы.

© Фонтанка.Ру

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