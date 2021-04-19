Смольный через суд понуждает АО «Невская мануфактура» восстановить сгоревшие здания на Октябрьской. На все про все четыре года

Как сообщает комитет 19 апреля, он требует обязать компанию в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в силу выполнить комплекс противоаварийных работ на объекте культурного наследия. В течение 48 месяцев должна быть закончена реставрация.

Кроме того, он просит определить неустойку за неисполнение решения суда в установленный срок в размере 100 000 руб., а в случае дальнейшего неисполнения — по 200 000 руб. ежемесячно.

Ранее КГИОП направил в Управление МВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга заявление о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия). Она предусматривает наказание в виде штрафа до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок.



По распоряжению КГИОП от 2015 года в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения включён «Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон»» в составе: «Главный производственный корпус с водонапорной башней» (Октябрьская наб., 50, лит. А, подлитеры А-5, А-6, А-15), «Дом владельца» (Октябрьская наб., д. 50, лит. А) и «Дымовая труба». Собственник здания уже направлял в комитет письмо, где высказывал намерение реставрировать здание после пожара прошлой недели, позднее такое же ушло на имя губернатора. Сам глава города заявил, что сгоревший комплекс должен быть восстановлен.

Помещения на Октябрьской набережной, 50 принадлежат Алексею Устаеву, они сдавались в аренду.

Корпуса его АО «Невская мануфактура» с литерами А, Ю и Я ежегодно проверяло МЧС, иногда не по одному разу, и все время находило одни и те же нарушения, в частности отсутствие противопожарной сигнализации и автоматических систем пожаротушения (либо их неисправность), системы оповещения и дымоудаления. Каждый раз составлялись протоколы об административном правонарушении, материалы уходили в Невский районный суд, а компании давали время на исправление ситуации. В последний раз такая проверка прошла в феврале–марте 2021 года, устранить нарушения МЧС предписало к октябрю.

