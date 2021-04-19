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Смольный через суд понуждает АО «Невская мануфактура» восстановить сгоревшие здания на Октябрьской. На все про все четыре года

КГИОП подал иск об обязании АО «Невская мануфактура» реставрировать исторические здания после пожара в Петербурге

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга направил в арбитраж иск к АО «Невская мануфактура». Чиновники ждут, что собственник сгоревшего исторического комплекса на Октябрьской набережной восстановит его за четыре года.

Как сообщает комитет 19 апреля, он требует обязать компанию в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в силу выполнить комплекс противоаварийных работ на объекте культурного наследия. В течение 48 месяцев должна быть закончена реставрация.

Кроме того, он просит определить неустойку за неисполнение решения суда в установленный срок в размере 100 000 руб., а в случае дальнейшего неисполнения — по 200 000 руб. ежемесячно.

Ранее КГИОП направил в Управление МВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга заявление о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия). Она предусматривает наказание в виде штрафа до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок.

По распоряжению КГИОП от 2015 года в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения включён «Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон»» в составе: «Главный производственный корпус с водонапорной башней» (Октябрьская наб., 50, лит. А, подлитеры А-5, А-6, А-15), «Дом владельца» (Октябрьская наб., д. 50, лит. А) и «Дымовая труба». Собственник здания уже направлял в комитет письмо, где высказывал намерение реставрировать здание после пожара прошлой недели, позднее такое же ушло на имя губернатора. Сам глава города заявил, что сгоревший комплекс должен быть восстановлен.

Помещения на Октябрьской набережной, 50 принадлежат Алексею Устаеву, они сдавались в аренду.

Корпуса его АО «Невская мануфактура» с литерами А, Ю и Я ежегодно проверяло МЧС, иногда не по одному разу, и все время находило одни и те же нарушения, в частности отсутствие противопожарной сигнализации и автоматических систем пожаротушения (либо их неисправность), системы оповещения и дымоудаления. Каждый раз составлялись протоколы об административном правонарушении, материалы уходили в Невский районный суд, а компании давали время на исправление ситуации. В последний раз такая проверка прошла в феврале–марте 2021 года, устранить нарушения МЧС предписало к октябрю.

По словам министерства, оно выходило в суд с требованием о прекращении деятельности компании, но «помешал коронавирус». Заседание по административному делу должно было состояться как раз в день пожара — 12 апреля.

Пожар на территории «Невской мануфактуры» разгорелся 12 апреля, спасателей на Октябрьскую набережную вызвали в 12:35. Меньше, чем за час ранг подняли до пятого — максимального из существующих уровней сложности. Пламя распространилось на 10 тысяч квадратных метров, захватило соседнее здание, в котором располагался хостел.

К борьбе с огнём привлекли почти 350 пожарных, 240 тонн воды сбросили три вертолёта. Основное здание «Невской мануфактуры» изнутри сгорело полностью, от него остались только стены. При тушении погиб спасатель Илья Белецкий, 15 апреля его похоронили на Серафимовском кладбище. Ещё трое его сослуживцев пострадали. Одному обожгло руки, его уже выписали из больницы. Двое других — Борис Старковский и Антон Соколов — остаются в стабильно тяжёлом состоянии. Кроме того, за медпомощью обращалась школьница.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека, заподозрили генерального директора АО «Невская мануфактура» и его заместителя. Оба арестованы. В Смольном заявили, что новое строительство на пепелище противоречит закону, здание на Октябрьской, которое является объектом культурного наследия, подлежит восстановлению.

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Комментарии (8)

Алекс64
Левый берег от смольного собора не смотрится Историческим...
Решили,что правый так же от смольного...
Прювет! Смольный...
Мужской Взгляд
Восстановлению этот комплекс зданий не подлежит, только реконструкции с полным демонтажем остатков и строительства новых зданий. Смысла в этом нет никакого. Те, кто поджигал, всё хорошо просчитали. Через год-другой дело замнут и постоят жильё, как и планировали, а Мануфактура успешно выведет деньги и обанкротится.
263836471
Через суд - это будет бесконечный процесс...
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