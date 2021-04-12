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В Петербурге горит "Невская мануфактура". Онлайн

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МЧС проверяло сгоревшую «Невскую мануфактуру» в марте. Не нашло противопожарную сигнализацию и систему дымоудаления

МЧС обнаружило 9 противопожарных нарушений на Невской мануфактуре в марте 2021 года

Помещения АО «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной, 50, проходили противопожарную проверку МЧС в марте 2021 года. Инспекторы нашли 9 нарушений.

По данным СПАРК, внеплановая 50-часовая проверка коснулась литер А, Ю и Я, она проходила с 15 февраля по 16 марта. Результатом стали 9 выявленных нарушений. Список выглядит так:

— регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту установок автоматического пожаротушения не проводятся — дважды

— автоматические установки пожаротушения не исправны (не представлены акты проверки работоспособности) — дважды

— помещения не оборудованы системой автоматического пожаротушения

— помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией

— помещения не оборудованы системой дымоудаления

— здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

— производственные помещения не оборудованы автоматической установкой пожаротушения

По всем нарушениям были составлены протоколы об административном нарушении, времени на устранение дали до 1 октября 2021 года. Материалы были направлены в Невский районный суд. Целью проверки было выяснить, исправлены ли нарушения, которые выявили за год до этого, тогда их обнаружили 8.

Напомним, бенефициаром АО «Невская мануфактура», по открытым данным, в 2016 году был Алексей Устаев. Его представители заявили, что охваченные огнем объекты и сейчас принадлежат ему, однако переданы в аренду.

Пожар на Октябрьской набережной, 50, начался 12 апреля в 12:35. Огнем объято более 10 тысяч квадратных метров здания. Тушение осложнено тем, что здание старое и дует сильный ветер. На месте работает вертолет. Пострадали сотрудники МЧС, один не выходит на связь. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию.

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Комментарии (4)

Andy Worholl
Вы в ТЦ Адаманта сходите...практически в любой...там днем то со светом, в спокойной обстановке хрен найдешь выход с паркинга или из ТЦ на улицу. А если, не дай бог что, то это будет могила. Старый сараи приспособленные под торговлю...
Taktak
У нас на заводе такая проверка за одно найденное нарушение из списка сразу бы закрыло наше юр. лицо на 3 месяца. А тут нашли и ладно.
В интересное время живём.
i224
Был недавно на комбинате Тельмана, брал чехол для лодки - внутри жутко, трущобы с мебельной и прочей кустарщиной - сразу думаешь, почему это ещё не загорелось... выход искал долго.
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