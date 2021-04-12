МЧС проверяло сгоревшую «Невскую мануфактуру» в марте. Не нашло противопожарную сигнализацию и систему дымоудаления

По данным СПАРК, внеплановая 50-часовая проверка коснулась литер А, Ю и Я, она проходила с 15 февраля по 16 марта. Результатом стали 9 выявленных нарушений. Список выглядит так:

— помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией

— помещения не оборудованы системой дымоудаления

— здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

— производственные помещения не оборудованы автоматической установкой пожаротушения

По всем нарушениям были составлены протоколы об административном нарушении, времени на устранение дали до 1 октября 2021 года. Материалы были направлены в Невский районный суд. Целью проверки было выяснить, исправлены ли нарушения, которые выявили за год до этого, тогда их обнаружили 8.

Напомним, бенефициаром АО «Невская мануфактура», по открытым данным, в 2016 году был Алексей Устаев. Его представители заявили, что охваченные огнем объекты и сейчас принадлежат ему, однако переданы в аренду.

Пожар на Октябрьской набережной, 50, начался 12 апреля в 12:35. Огнем объято более 10 тысяч квадратных метров здания. Тушение осложнено тем, что здание старое и дует сильный ветер. На месте работает вертолет. Пострадали сотрудники МЧС, один не выходит на связь. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию.