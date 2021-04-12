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У пожарных потери в борьбе с огнем на Октябрьской

Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
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В Петербурге горит «Невская мануфактура». Онлайн-трансляция

На территории «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной днем 12 апреля возник крупный пожар, который тушат по пятому номеру сложности. Огонь распространился на площадь 1500 квадратных метров. «Фонтанка» следит за ЧП в режиме онлайн.

Фото: читатель «Фонтанки»
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Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки» Ростислав Скорик
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: МЧС России
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Фото: читатель «Фонтанки» Ростислав Скорик
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Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки» Ростислав Скорик
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: МЧС России
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Площади на Октябрьской набережной, охваченные пожаром, принадлежат Алексею Устаеву. Подробности в ближайшее время на «Фонтанке»

Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки» Ростислав Скорик
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: МЧС России
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Внутри что-то "громыхает" - сообщает корреспондент «Фонтанки »с места

Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки» Ростислав Скорик
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: МЧС России
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Здание ОАО "Невская Мануфактура" на Октябрьской набережной, 50 (литера А, подлитеры А-5, А-6, А-15), - объект культурного наследия регионального значения, поставленный на госохрану распоряжением КГИОП от 23 января 2015 года как «Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий "Торнтон"». Ансамбль был построен во второй половине XIX века. Архитектор постройки не установлен.

Участок на правом берегу Невы был приобретен купцом 1-й гильдии английским подданным Джеймсом Джорджем (Яковом Ивановичем) Торнтоном, который и построил там суконную и одеяльную фабрику. В 1866 году вместе с сыновьями он основал «Товарищество шерстяных изделий «Торнтон». Товарищество стало одним из крупнейших текстильных предприятий России, а его продукция получила высшую награду на всемирной выставке в Париже в 1900 году.

Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки» Ростислав Скорик
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: МЧС России
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Обрушившиеся перекрытия хорошо видны на этом кадре:

Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
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Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки» Ростислав Скорик
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: МЧС России
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Через набережную прошли мигранты с тюками. и=Их эвакуировали с территории, - сообщает корреспондент «Фонтанки». Судя по всему, там у них общежитие. На вопрос: сколько вам там? ответили - много.

Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки» Ростислав Скорик
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: МЧС России
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»

Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки» Ростислав Скорик
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: МЧС России
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Очевидцы сообщают о вертолёте, замеченном над Дорогой жизни. Ранее в МЧС России сообщали, что для тушения пожара в "Невской мануфактуре" на Октябрьской набережной, 50 привлекут вертолёт Ка-32.

Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки» Ростислав Скорик
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: МЧС России
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Дым от горящей «Невской мануфактур»ы виден по всему городу:

Фото: читатель «Фонтанки»
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Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки» Ростислав Скорик
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: МЧС России
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Как передает корреспондент «Фонтанки», пожарные тушат вплотную у здания из стволов.

Ранее была информация, что в тушении могут задействовать вертолет.

Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки» Ростислав Скорик
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: МЧС России
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Пресс-служба МЧС России:

Здание размером 35 на 150 метров горит по всей площади. Произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий.

Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки» Ростислав Скорик
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: МЧС России
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Фото: МЧС России
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Так выглядит пожар из двора мануфактуры

Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки» Ростислав Скорик
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: МЧС России
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Новые вводные от МЧС:

Площадь пожара составляет 4000 кв.м. Произошло увеличение группировки, на месте работают более 300 человек личного состава и 69 единиц техники.

Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки» Ростислав Скорик
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: МЧС России
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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В работу спасателей вмешивается погода - сообщается о том, что сильный ветер значительно осложняет работы по тушению пожара на территории «Невской мануфактуры»

Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки» Ростислав Скорик
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: МЧС России
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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По предварительной информации, потеряна связь с одним из участников тушения. Еще двоих увезли в больницу.

читатель «Фонтанки»

Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки» Ростислав Скорик
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: МЧС России
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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В здании «Невской мануфактуры» обрушились перекрытия, - сообщает пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу. Здание размером 35 на 150 метров горит по всей площади. Произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий.

На месте работают 43 единицы техники, в том числе 28 от МЧС, а также 221 человек личного состава, в том числе 126 человек личного состава.

Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки» Ростислав Скорик
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: МЧС России
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Вот так пожар выглядит с высоты:

Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
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Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки» Ростислав Скорик
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: МЧС России
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Масштаб возгорания можно увидеть на панораме, снятой фотографом «Фонтанки»

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки» Ростислав Скорик
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: МЧС России
Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (8)

pan_k
Скажи ка, дядя, ведь не даром?..
265856821
Надо расчистить место для гетто под быдло. Строительная мафия взращенная одной известной комсомолкой по кликухе "стакан" окучивает периферию центра. Всякие там сынки, да братья строители с финской фамилией и еже с ними зачищают поляну под свои инвестиции. Скоро город будет одно сплошное гетто и одна большая пробка. Верным путем идете товарищи. Не то что эти тупорылые финики со своим убогим Хельсинки................ Какой то там на хрен "город для людей , а не люди для города" воплощают. Ишь надумали ............
t_andrei
пожарные тушат из стволов? оригинально..
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