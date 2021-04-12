В Петербурге горит «Невская мануфактура». Онлайн-трансляция

Здание ОАО "Невская Мануфактура" на Октябрьской набережной, 50 (литера А, подлитеры А-5, А-6, А-15), - объект культурного наследия регионального значения, поставленный на госохрану распоряжением КГИОП от 23 января 2015 года как «Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий "Торнтон"». Ансамбль был построен во второй половине XIX века. Архитектор постройки не установлен.

Участок на правом берегу Невы был приобретен купцом 1-й гильдии английским подданным Джеймсом Джорджем (Яковом Ивановичем) Торнтоном, который и построил там суконную и одеяльную фабрику. В 1866 году вместе с сыновьями он основал «Товарищество шерстяных изделий «Торнтон». Товарищество стало одним из крупнейших текстильных предприятий России, а его продукция получила высшую награду на всемирной выставке в Париже в 1900 году.