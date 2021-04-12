В Петербурге горит «Невская мануфактура». Онлайн-трансляция

Площади на Октябрьской набережной, охваченные пожаром, принадлежат Алексею Устаеву. Подробности в ближайшее время на «Фонтанке»
Внутри что-то "громыхает" - сообщает корреспондент «Фонтанки »с места
Здание ОАО "Невская Мануфактура" на Октябрьской набережной, 50 (литера А, подлитеры А-5, А-6, А-15), - объект культурного наследия регионального значения, поставленный на госохрану распоряжением КГИОП от 23 января 2015 года как «Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий "Торнтон"». Ансамбль был построен во второй половине XIX века. Архитектор постройки не установлен.
Участок на правом берегу Невы был приобретен купцом 1-й гильдии английским подданным Джеймсом Джорджем (Яковом Ивановичем) Торнтоном, который и построил там суконную и одеяльную фабрику. В 1866 году вместе с сыновьями он основал «Товарищество шерстяных изделий «Торнтон». Товарищество стало одним из крупнейших текстильных предприятий России, а его продукция получила высшую награду на всемирной выставке в Париже в 1900 году.
Обрушившиеся перекрытия хорошо видны на этом кадре:
Через набережную прошли мигранты с тюками. и=Их эвакуировали с территории, - сообщает корреспондент «Фонтанки». Судя по всему, там у них общежитие. На вопрос: сколько вам там? ответили - много.
Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»
Очевидцы сообщают о вертолёте, замеченном над Дорогой жизни. Ранее в МЧС России сообщали, что для тушения пожара в "Невской мануфактуре" на Октябрьской набережной, 50 привлекут вертолёт Ка-32.
Дым от горящей «Невской мануфактур»ы виден по всему городу:
Как передает корреспондент «Фонтанки», пожарные тушат вплотную у здания из стволов.
Ранее была информация, что в тушении могут задействовать вертолет.
Пресс-служба МЧС России:
Здание размером 35 на 150 метров горит по всей площади. Произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий.
Так выглядит пожар из двора мануфактуры
Новые вводные от МЧС:
Площадь пожара составляет 4000 кв.м. Произошло увеличение группировки, на месте работают более 300 человек личного состава и 69 единиц техники.
В работу спасателей вмешивается погода - сообщается о том, что сильный ветер значительно осложняет работы по тушению пожара на территории «Невской мануфактуры»
По предварительной информации, потеряна связь с одним из участников тушения. Еще двоих увезли в больницу.
читатель «Фонтанки»
В здании «Невской мануфактуры» обрушились перекрытия, - сообщает пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу. Здание размером 35 на 150 метров горит по всей площади. Произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий.
На месте работают 43 единицы техники, в том числе 28 от МЧС, а также 221 человек личного состава, в том числе 126 человек личного состава.
Вот так пожар выглядит с высоты:
Масштаб возгорания можно увидеть на панораме, снятой фотографом «Фонтанки»