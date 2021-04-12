FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +6
77.51р92.07р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
22
Печать

В Смольном рассказали о планах на сгоревшее здание на Октябрьской набережной

Александр Беглов: сгоревшее здание «Невской мануфактуры» в Петербурге должно быть восстановлено

Губернатор Петербурга Александр Беглов приехал на Октябрьскую набережную, где десятый час продолжается борьба с огнём. Он заверил, что город поможет семьям пострадавших пожарных, и рассказал о планах на здание.

Как сообщает пресс-служба губернатора 12 апреля, новое строительство на территории сгоревшей фабрики противоречит закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Здание является объектом культурного наследия, его можно только восстановить. Глава города отметил, что случившееся — повод усилить ответственность собственника за содержание таких построек.

В КГИОП «Фонтанке» также заявили, что потребуется реставрация «посредством восстановления утраченных частей здания».

«Александр Беглов выразил слова поддержки семьям пострадавших пожарных. Он заверил, что город окажет необходимую помощь им и всем пострадавшим», — сообщили в пресс-службе.

Пожар на «Невской мануфактуре» тушат по пятому, максимальному из существующих, номеров сложности. Обуздать огонь пытаются с половины первого часа дня. Пламя распространилось на 10 тысяч квадратных метров, обрушилась кровля и межэтажные перекрытия. Один пожарный погиб, ещё трое пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

За ситуацией на Октябрьской набережной, 50 «Фонтанка» следит в формате онлайн-трансляции. Хронология событий, фото и видеоматериалы — в специальном сюжете.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (22)

nuga
Они СККА снесли по быстрому,Какое ещё восстановление сгоревшего,за чей счет-за бюджет,за капремонт граждан? Собственник пусть восстанавливает.
Pastulat0
Тихой сапой план по выводу производственных объектов за черту города, в действии.
Даже невзирая на жертвы с оставлением без доходов и заработка граждан.
Девелоперы, менеджеры с купипродай ликуют.
По сути, вместо восстановления исторического наследия, получится очередной Оккервиль с Дыбенко, Девяткино, Мурино, Парголово, Ветеранов в Красносельском р-не.
Кому как нравится. Но в остатке, Октябрьская Набережная станет не проездной, как вся транспортная инфрастуктура выше перечисленных микро-посёлков городского типа.
К тому же, уверен, Нева в летнее время года будет захламлена однаразовой посудой и тарой из под напитков.
Про канализацию пока скромно умолчу.
Norge
В цетнтре вся историческая застройка застроена элиткой, пора и о людях подумать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний