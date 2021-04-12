В Смольном рассказали о планах на сгоревшее здание на Октябрьской набережной

Губернатор Петербурга Александр Беглов приехал на Октябрьскую набережную, где десятый час продолжается борьба с огнём. Он заверил, что город поможет семьям пострадавших пожарных, и рассказал о планах на здание.



Как сообщает пресс-служба губернатора 12 апреля, новое строительство на территории сгоревшей фабрики противоречит закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Здание является объектом культурного наследия, его можно только восстановить. Глава города отметил, что случившееся — повод усилить ответственность собственника за содержание таких построек.