В Смольном рассказали о планах на сгоревшее здание на Октябрьской набережной

Губернатор Петербурга Александр Беглов приехал на Октябрьскую набережную, где десятый час продолжается борьба с огнём. Он заверил, что город поможет семьям пострадавших пожарных, и рассказал о планах на здание.
Как сообщает пресс-служба губернатора 12 апреля, новое строительство на территории сгоревшей фабрики противоречит закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Здание является объектом культурного наследия, его можно только восстановить. Глава города отметил, что случившееся — повод усилить ответственность собственника за содержание таких построек.
В КГИОП «Фонтанке» также заявили, что потребуется реставрация «посредством восстановления утраченных частей здания».
«Александр Беглов выразил слова поддержки семьям пострадавших пожарных. Он заверил, что город окажет необходимую помощь им и всем пострадавшим», — сообщили в пресс-службе.
Пожар на «Невской мануфактуре» тушат по пятому, максимальному из существующих, номеров сложности. Обуздать огонь пытаются с половины первого часа дня. Пламя распространилось на 10 тысяч квадратных метров, обрушилась кровля и межэтажные перекрытия. Один пожарный погиб, ещё трое пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
За ситуацией на Октябрьской набережной, 50 «Фонтанка» следит в формате онлайн-трансляции. Хронология событий, фото и видеоматериалы — в специальном сюжете.