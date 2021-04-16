Суд: Заседание по административному делу «Невской мануфактуры» должно было состояться в день, когда она загорелась

Об этом «Фонтанке» сообщили в объединенной пресс-службе судов 16 апреля, комментируя заявление начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Петербургу Петра Смирнова. Он сообщил журналистам, что после последней проверки материалы по статье 19.5 (невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации) КоАП, были направлены сразу же после мартовской проверки, но решения нет до сих пор.
В пресс-службе судов заверили, что документы поступили мировому судье судебного участка № 137 11 марта. Рассмотрение дела было назначено на 29 марта. Но заседание перенесли на 12 апреля, так как суду потребовались дополнительные доказательства и материалы.
«12.04.2021 судебное заседание перенесено на 28.04.2021 по ходатайству представителя юридического лица», — сообщает пресс-служба, отмечая, что дело рассматривается в строгом соответствии с нормами действующего законодательства.
12 апреля на территории АО «Невская мануфактура» начался серьезный пожар, ликвидировать который полностью МЧС не может пятый день, в том числе из-за обрушения конструкций.