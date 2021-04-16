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Суд: Заседание по административному делу «Невской мануфактуры» должно было состояться в день, когда она загорелась

Материалы о нарушениях пожарной безопасности на Октябрьской набережной, 50, начали рассматривать еще в марте

Суд рассматривает материалы МЧС о нарушениях на «Невской мануфактуре» с марта. Последнее заседание перенесли в день пожара.

Об этом «Фонтанке» сообщили в объединенной пресс-службе судов 16 апреля, комментируя заявление начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Петербургу Петра Смирнова. Он сообщил журналистам, что после последней проверки материалы по статье 19.5 (невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации) КоАП, были направлены сразу же после мартовской проверки, но решения нет до сих пор.

В пресс-службе судов заверили, что документы поступили мировому судье судебного участка № 137 11 марта. Рассмотрение дела было назначено на 29 марта. Но заседание перенесли на 12 апреля, так как суду потребовались дополнительные доказательства и материалы.

«12.04.2021 судебное заседание перенесено на 28.04.2021 по ходатайству представителя юридического лица», — сообщает пресс-служба, отмечая, что дело рассматривается в строгом соответствии с нормами действующего законодательства.

12 апреля на территории АО «Невская мануфактура» начался серьезный пожар, ликвидировать который полностью МЧС не может пятый день, в том числе из-за обрушения конструкций.

Пожар в здании «Невской мануфактуры» начался 12 апреля около 12:30. Ранг пожара постепенно подняли до пятого, максимального уровня сложности. Пламя перекинулось на расположенный рядом хостел для рабочих на Тельмана, 8, людей успели эвакуировать. При тушении пострадали трое пожарных, один погиб.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» в Главное следственное управление ведомства. 13 апреля ведомство сообщило о том, что задержаны генеральный директор АО «Невская мануфактура» и его зам. Они проходят подозреваемыми по делу об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека», которое расследует ГСУ СК РФ по Петербургу.

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Комментарии (1)

AlBerkut
Оп-па, и Коник влип, точнее влипла...
Мировушка со 137 участка😂
Теперь заодно и её проверять будут...
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