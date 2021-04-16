Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 16 апреля, на месте возгорания произошло обрушение конструкций и образовались завалы высотой до второго этажа.



«Для их разбора и последующего тушения необходимо использование тяжелой техники, но на данный момент это невозможно из-за опасности обрушения, поэтому было принято решение продолжить работы по проливке до полной ликвидации тления», — сообщает ведомство.



Отмечается, что это сделано для того, чтобы обезопасить личный состав пожарно-спасательных подразделений.

