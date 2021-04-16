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Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
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Тушение «Невской мануфактуры» продолжается пятые сутки. Оно осложнилось обрушением стен здания

Очаги тления остаются на территории пожара на Октябрьской набережной в Петербурге

Силы МЧС пятые сутки продолжают работу на месте пожара на территории АО «Невская мануфактура». Из-за угрозы дальнейшего обрушения к останкам стен не подогнать тяжелую технику.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 16 апреля, на месте возгорания произошло обрушение конструкций и образовались завалы высотой до второго этажа.

«Для их разбора и последующего тушения необходимо использование тяжелой техники, но на данный момент это невозможно из-за опасности обрушения, поэтому было принято решение продолжить работы по проливке до полной ликвидации тления», — сообщает ведомство.

Отмечается, что это сделано для того, чтобы обезопасить личный состав пожарно-спасательных подразделений.

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Пожар в здании «Невской мануфактуры» начался 12 апреля около 12:30. Ранг пожара постепенно подняли до пятого, максимального уровня сложности. Пламя перекинулось на расположенный рядом хостел для рабочих на Тельмана, 8, людей успели эвакуировать. При тушении пострадали трое пожарных, один погиб.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» в Главное следственное управление ведомства. 13 апреля ведомство сообщило о том, что задержаны генеральный директор АО «Невская мануфактура» и его зам. Они проходят подозреваемыми по делу об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека», которое расследует ГСУ СК РФ по Петербургу.

О самом серьёзном за последние 19 лет пожаре в Петербурге читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

Агроном аэродрома
"произошло обрушение конструкций" - или как расчистить пятно застройки не потратив на это ни копейки. А может ещё и заработав на страховке.
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