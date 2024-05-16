На коллегии ФАС обсудили цены на яйца. Глава ведомства отметил положительную тенденцию

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский 16 мая выступил на итоговой коллегии ведомства. В своем докладе о проделанной работе он отметил, что ведомством «были выявлены опережающие темпы роста оптовых цен производителей яйца кур по сравнению с ростом себестоимости».

«Мы изучили ситуацию с изменением цен на яйцо куриное. По итогам проведенной работы возбуждено 10 дел по нарушению антимонопольного законодательства — в том числе по признакам заключения антиконкурентных соглашений», — заявил Шаскольский.