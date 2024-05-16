Реклама

    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 15

    2 м/с, ю-з

    767мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd91.26eur98.83
    Реклама

    На коллегии ФАС обсудили цены на яйца. Глава ведомства отметил положительную тенденцию

    569
    обсудить

    Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский 16 мая выступил на итоговой коллегии ведомства. В своем докладе о проделанной работе он отметил, что ведомством «были выявлены опережающие темпы роста оптовых цен производителей яйца кур по сравнению с ростом себестоимости».

    «Мы изучили ситуацию с изменением цен на яйцо куриное. По итогам проведенной работы возбуждено 10 дел по нарушению антимонопольного законодательства — в том числе по признакам заключения антиконкурентных соглашений», — заявил Шаскольский.

    Однако на данный момент, по его словам, «наметилась тенденция к снижению цен на указанные товары».

    Ранее ФАС заявляла о трехкратном снижении совокупной наценки на социально значимые товары в России с 2021 года.

    По теме

    Максим ШаскольскийФАСЯйца кур
    ЛАЙК0
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close