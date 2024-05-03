Ответственное ценообразование: ФАС заявила о трехкратном снижении наценок на социально значимые товары

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о трехкратном снижении совокупной наценки на социально значимые товары в России с 2021 года. Об этом 3 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что федеральные торговые сети «добровольно ограничили» наценки на позиции «первой цены» 25 категорий социально значимых товаров по предложению службы, а практику «ответственного ценообразования» поддержали и магазины несетевой торговли. Это и способствовало, по утверждению ФАС, «снижению совокупного уровня наценок на эти товары в 11 федеральных сетях на 15,8% (с 22,2% в августе 2021 года до 6,4% в апреле 2023 года).