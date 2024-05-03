Ответственное ценообразование: ФАС заявила о трехкратном снижении наценок на социально значимые товары

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о трехкратном снижении совокупной наценки на социально значимые товары в России с 2021 года. Об этом 3 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что федеральные торговые сети «добровольно ограничили» наценки на позиции «первой цены» 25 категорий социально значимых товаров по предложению службы, а практику «ответственного ценообразования» поддержали и магазины несетевой торговли. Это и способствовало, по утверждению ФАС, «снижению совокупного уровня наценок на эти товары в 11 федеральных сетях на 15,8% (с 22,2% в августе 2021 года до 6,4% в апреле 2023 года).
Также служба отметила свою «активную работу» с торговыми сетями по вопросу ценообразования на продовольственные товары первой необходимости и сделала вывод, что принимаемые меры «способствуют стабилизации ценовой ситуации на потребительском рынке и повышению доступности социально значимых товаров для граждан».
На сайте ФАС 27 апреля появилось сообщение о заключении властями регионов соглашения о стабилизации цен на продукты: соглашения действуют в 27 регионах и заключены с 10 598 хозяйствующими субъектами, в числе которых 33 производителя, 32 поставщика и 10 533 организации розничной торговли.
К перечню товаров, в отношении которых заключаются такие соглашения, относятся баранина, говядина, свинина, рыба, тушка цыпленка-бройлера, яйца куриные, вермишель, рис, мука, масло, молоко, чай, хлеб, сахар и соль, а также отдельные категории круп, овощей и фруктов и т. д.
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