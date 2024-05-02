Индекс кулича резко подскочил. Пасхальную инфляцию разогнали яйца

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС Поделиться Поделиться





Резкое подорожание яиц в прошлом году существенно повысит стоимость пасхального стола петербуржцев. Сэкономить на других ингредиентах также не удастся. Как посчитала «Фонтанка», стоимость праздничного кулича вырастет примерно на 12% по сравнению с прошлым годом — до 660 рублей.



Пасхальная арифметика

«Фонтанка» рассчитала индекс кулича, взяв за основу рецепт Новодевичьего монастыря (1 кг муки, полтора стакана молока, полтора стакана сахара, шесть яиц, 300 г сливочного масла, а также по 50 г изюма, цукатов и миндаля), и оценила, как менялась стоимость набора ингредиентов в последние пять лет на основе данных Росстата.



Подчеркнем, что в зависимости от рецепта пропорции продуктов для пасхальной выпечки могут варьироваться, что может повлиять на финальную стоимость. Также в наш рецепт входят дрожжи (40–50 г) и ваниль (5–6 измельченных зерен), однако Росстат не отслеживает цены на эти продукты. Вкладом соли в финальную сумму мы пренебрегли из-за незначительного количества (три четверти чайной ложки) и низкой стоимости ингредиента. Цукаты были приравнены к сухофруктам. Добавление глазури, которая делается из яичного белка и сахара, также может отразиться на итоговой цене.



По сравнению с прошлым годом стоимость выбранного нами кулича увеличилась на 12% — он обойдется в 659,53 рубля в 2024 году против 587,46 рубля в 2023-м. Молоко за год даже немного подешевело, незначительно выросли и цены на муку. Зато яйца подорожали почти в полтора раза https://www.fontanka.ru/2023/12/25/73056698/, сахар — на 17%. Выросла стоимость и самых дорогих ингредиентов — сливочного масла, сухофруктов и орехов — на 10,5%, 9,1% и на 6% соответственно.



Если рассчитывать более простой вариант кулича — без добавок, то он обойдется в 529,55 рубля, что на 13,5% дороже, чем годом ранее.



Напомним, в 2023 году по сравнению с 2022-м стоимость кулича практически не изменилась https://www.fontanka.ru/2023/04/11/72211955/: подорожание одних продуктов компенсировало удешевление других.



Альтернативные подсчеты

Центр стратегических разработок (ЦСР) рассчитал собственный индекс «Пасхи» https://www.csr.ru/ru/indexes/indeks-paskhi/, сравнив стоимость традиционных блюд праздничного стола — кулича, яиц и творожной пасхи в различных регионах России. Ингредиенты брались из расчета на среднестатистическую семью из четырех человек. При этом размер кулича в приведенном рецепте в три раза меньше, чем в рецепте Новодевичьего монастыря, которым руководствовалась «Фонтанка».

Средняя цена продуктов пасхального стола в 2024 году, по данным ЦСР, составила 443,44 рубля. В Петербурге сумма оказалась выше — 505,4 рубля. Для сравнения: в Москве — 521,85 рубля, в Ленинградской области — 483,85 рубля. Дешевле всего отметить Пасху можно в Алтайском крае — стоимость праздничных блюд составит всего 394,22 рубля. Самый дорогой пасхальный стол накроют на Чукотке — он обойдется в 788,25 рубля.



Средняя цена кулича в России в конце апреля 2024 года составила 243,5 рубля, сообщила платформа фискальных данных «Такском», которая проанализировала 56 млрд кассовых чеков.

По данным сервиса «Пакет» от Х5 Retail Group, которые приводят «Известия», стоимость ингредиентов для одного кулича в среднем по России составляет 184 рубля. Так, средняя цена 200 мл молока — 17 рублей, 600 г муки — 37 рублей, 50 г сливочного масла — 50 рублей, 3 г сухих дрожжей — 7 рублей, 3,5 куриного яйца — 42 рубля, 180 г сахара — 15 рублей, 50 г изюма — 16 рублей. При этом в магазинах цены на готовые изделия начинаются от 350 рублей, в ресторанах — от 850 рублей.



Если лень готовить

Сейчас в «Ленте» кулич весом 250 г можно купить за 59 рублей по карте и за 101 рубль без нее, в «Перекрестке» стоимость пасхального хлеба начинается от 250 рублей за 350 г. Самая дешевая праздничная выпечка продается в «Магните»: мини-кулич весом в 100 г можно приобрести за 25 рублей, 200 г обойдутся в 50 рублей.



Кафе и пекарни Северной столицы тоже не остались в стороне от пасхальных традиций. «Булочная Ф. Вольчека» предлагает 100-граммовый кулич за 100 рублей, а 450-граммовый — за 280 рублей. В «Цехе 85» цены варьируются от 358 рублей за 200-граммовую праздничную выпечку до 885 рублей за 620 г. В «Буше» 60-граммовый пасхальный хлеб продается за 290 рублей, а самый дорогой ягодный кулич весом 550 г — за 1 950 рублей. Кондитерская Анны Красовской готовит малый кулич (1 200 г) за 3 400 рублей, большой (1 600 г) — за 4 200 рублей.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

