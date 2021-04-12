Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Сообщение о возгорании на Октябрьской набережной, 50, поступило в 12.35 понедельника, 12 апреля. Первые пожарные расчеты приехали на место и сообщили, что в производственной пятиэтажке полыхает на 4 и 5 этажах. С разницей в 15 минут пожару присваивали новый уровень сложности. К 13.13 ранг был повышен до максимального пятого. Первоначальная площадь пожара увеличилась в шесть раз и превысила отметку в 10 тысяч квадратных метров.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







По данным МЧС, потребовалось эвакуация 40 человек. Отход из горящего здания обеспечивали звенья газодымозащитной службы. «Произошёл внезапный выброс пламени с последующим интенсивным горением, — в 15.14 сообщила федеральная пресс-служба МЧС. — К сожалению, в ходе тушения пожара и спасения людей двое пожарных пострадали, госпитализированы, к сожалению, один погиб».



По данным СМИ, ожоги 40–50% тела получили 30-летний заместитель начальника 64-й пожарно-спасательной части Соколов и 31-летний сотрудник 25-й пожарно-спасательной части Тарковский. Они были госпитализированы в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе и Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова. В стационарах «Фонтанке» рассказали, что оба пациента помещены в ожоговые реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. К 21.00 было найдено тело 31-летнего Ильи Белецкого. В течение дня командир отделения 64 ПСЧ числился пропавшим. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».



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Акционерным обществом предприятие «Невская мануфактура» стало в 1996 году. Основной вид деятельности — аренда и управление недвижимым имуществом. «Фонтанка» поговорила с владельцами одного из пострадавших в пожаре предприятий — производителя детской мебели MeyersHome. Цех по производству кроваток находился на шестом этаже дома с литерой А, окна выходили на набережную. О возгорании они узнали примерно в 13.00; по словам собственников, их производственный процесс начинается после обеда, так что внутри никого не оказалось. По наблюдениям приехавших работников, начался пожар со средних этажей, третьего или четвертого. Это подтверждается их съемками.



Читатель «Фонтанки»

АО «Невская мануфактура» подтвердило, что пожар начался на верхних этажах и прозрачно конкретизировало: «в помещениях арендатора, занимавшегося производством лодок». На четвертом этаже здания площади снимало ООО «Англер». «Компания Англер — одна из крупнейших производителей надувных лодок из ткани ПВХ федерального масштаба, с дилерскими центрами, расположенными по всей России и собственным фирменным розничным магазином в Санкт-Петербурге», — чуть нескладно говорится на ее сайте. Несколько попыток поговорить с гендиректором Игорем Пеховским в течение дня провалились — он вешал трубку всякий раз, как слышал слово «Фонтанка».

Представители предпринимателя Алексея Устаева подтвердили «Фонтанке», что он является собственником горящих помещений, однако они в аренде. В 2016 году СПАРК называл бизнесмена бенефициаром АО «Невская мануфактура», далее информация скрыта. Одним из главных активов Устаева является доля в банке «Викинг». Сам Устаев, по информации «Фонтанки», находится в Соединенных Штатах Америки, вероятно, поэтому для разговора он был недоступен.



Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру» Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Помещения АО «Невская мануфактура» — в корпусах с литерами А, Ю и Я — ежегодно проверяло МЧС, иногда не по одному разу, и все время инспекторы находили одни и те же нарушения: в частности, отсутствие противопожарной сигнализации и автоматических систем пожаротушения (либо их неисправность), системы оповещения и дымоудаления. Каждый раз составлялись протоколы об административном правонарушении, материалы уходили в Невский районный суд, а компании давали время на исправление ситуации. В последний раз такая проверка прошла в феврале-марте 2021 года, устранить нарушения МЧС предписало к октябрю.

После того, как в пятиэтажке обрушились перекрытия и кровля, к мануфактуре вылетел вертолет МЧС К-32. Через три часа с аэродромов в Пушкине и Левашово на Октябрьскую набережную взяли курс два Ми-8 Западного военного округа. Привлечение Минобороны к гражданским делам — верный признак чрезвычайной ситуации.



Примерно в 17.30 из-за ветра огонь перекинулся на соседний дом по улице Тельмана. Там расположен хостел для рабочих «Мэрибель». Жильцов из здания вывели еще в самом начале пожара. Эвакуация коснулась также дома — огонь «лизнул» его крышу.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







До 21.00 из Невы черпали тонны четыре «вертушки» (две от МЧС, две от Минобороны). В общей сложности на мануфактуру было сброшено 245 тонн воды. Темнота заставила отступить технику, но не огонь. Вертолеты вернулись на базы, готовые вернуться на рассвете. По состоянию на 22.00, «Невская мануфактура» продолжает гореть. МЧС сообщило о третьем пострадавшем спасателе — у него легкие травмы. Информации о понижении ранга пожара не поступало. Десять часов тушения и нет даже намека на успех — за 19 лет работы такого пожара профильные корреспонденты «Фонтанки» не видели.



Запах гари весь день ощущался в разных районах города. Но в комитете по природопользованию говорят, что по данным автоматических станций мониторинга загрязнения атмосферного воздуха №A04 (Малоохтинский пр, 98), №A07, (ул. Шпалерная, д. 56), №A20 (ул. Тельмана, д.24), превышений гигиенических нормативов (ПДК м.р.) по основным загрязняющим веществам не обнаружено.

«Фонтанка.ру»

Самые мощные пожары современного Петербурга



Работать по пятому — максимальному из возможных номеров сложности — пожарным последний раз пришлось в августе 2019 года. Полыхало в том же Невском районе города. Горело четырёхэтажное здание на Складской улице, которая принадлежит ливанскому бизнесмену и его супруге. Помещение в здании сдают, вероятным очагом называли свечное производство. Огонь капитулировал, когда счёт пошёл на вторые сутки. Двое работников склада получили ожоги. За четыре года до этого «пятёрку» присваивали горевшим автозапчастям на Парнасе. Тогда огонь распространился на десять тысяч квадратных метров, тушили также больше суток.

В 2012 году произошло сразу два крупных пожара. В октябре полыхала промзона в Шушарах, в декабре по максимуму тушили склады в Невском районе. Площадь была скромнее — 3,5 тысячи квадратных метров. Без пострадавших обошлось вовсе.

Несмотря на ранг, сами огнеборцы выходили из этих пожаров невредимыми — о пострадавших среди них не сообщалось. Тяжёлым для противопожарной службы стал 2005 год. Тогда в марте во время тушения гаражей в Невском районе в результате взрыва погиб 33-летний помощник начальника караула 40-ой пожарной части Сергей Спицын, ещё один сотрудник сильно пострадал.



Через месяц ещё одна смерть — погиб подполковник Ростислав Белов, один из самых опытных петербургских пожарных. Сообщалось, что он из-за обрыва страховки упал в очаг во время пожара на строящемся на «Северной верфи» военном корабле. Тогда же ожоги получили ещё трое его коллег.

В июне пожарные прощались о своим товарищем, сотрудником 34-й пожарной части Калининского района младшим сержантом Владимиром Астафьевым. Он погиб при тушении складов на территории промзоны «Парнас».

