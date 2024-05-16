Защитник «Зенита» Алип извинился за травму вратаря ЦСКА

Защитник футбольного клуба «Зенит» Нуралы Алип извинился перед вратарем ЦСКА Владиславом Торопом за серьезную травму, которую нанес ему во время матча в финале Пути РПЛ Кубка России 15 мая.



«...Произошел неприятный момент, и я бы хотел искренне извиниться перед Владиславом Торопом и пожелать ему скорейшего выздоровления», — цитирует Алипа пресс-служба «Зенита».



Футболист отметил, что шел за мячом и у него не было намерения причинить вред вратарю ЦСКА. Алип пожелал Торопу быстрого выздоровления и возвращения на поле.



Напомним, что «Зенит» одержал победу над ЦСКА в финале Кубка России РПЛ после двух матчей (1:1, 0:0, 5–4 по пенальти). В первом тайме второго матча Алип и Тороп столкнулись головами в борьбе за мяч. По последним данным, у Торопа диагностировано серьезное сотрясение мозга и двойной перелом костей лицевого черепа.

