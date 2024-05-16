Как быть готовым к любым сюрпризам: пять советов велосипедистам перед заездом

Шум оживленной трассы, скорость и внушительные дистанции — так проводит выходные Константин Артамонов, постоянный участник ЗСД Фонтанка Феста с большим велостажем. На работе он создает образовательные программы для молодых специалистов, вот и «Фонтанка» по его рекомендациям составила мини-пособие: пять главных лайфхаков для новичков фестиваля. Эти полезные советы помогут подготовиться к велозаездам любой сложности.

Подбор экипировки

Фото: пресс-служба «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Надевайте спортивную одежду: откажитесь от широких штанов и шарфов, чтобы их не закрутило в цепь. Для вечернего заезда установите переднюю фару с белым светом и красный фонарь сзади. Это особенно важно в поездке по городу — фонари уберегут вас от машин и препятствий в темноте.



Чтобы стать еще заметнее — можно сделать светодиодную подсветку на колесах, а самому надеть яркую одежду, лучше белую или желтую, со светоотражающими элементами. И не забудьте прикрепить на руль зеркало заднего вида — на оживленных маршрутах не придется лишний раз крутить головой, чтобы заметить приближающуюся машину или другого велосипедиста.



Обязательно подберите классный шлем: помните, что на дороге никто не застрахован от падений.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Полезные аксессуары Поездка на велосипеде сжигает много энергии, каждый час рекомендуется потреблять до одного литра воды, поэтому возьмите с собой велофлягу. И если вы любите в поездке слушать музыку, то наушники лучше заменить компактной bluetooth-колонкой. Тогда вы услышите шум приближающейся машины или предупреждающие сигналы.



Чтобы превратить прогулку в тренировку, вам понадобится велокомпьютер — он крепится на руле и показывает скорость, километраж, время и каденс (частоту вращения педалей). Нагрудный пульсометр со спортивными часами и мобильным приложением расскажут вам о том, как чувствует себя ваш организм.

И, конечно, берегите мышцы: если на подъеме приходится раскачиваться всем телом, чтобы провернуть педали, то подберите другую передачу — так и ногам будет легче.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





«Велоспорт очень полезен. Он равномерно нагружает сердце, суставы и мышцы. Я постоянно участвую в гонках и никогда не пропускаю самый красивый заезд лета в Петербурге в составе команды «Газпром нефти». В этот день скоростная трасса превращается в большую велодорожку. Если вы новичок в велоспорте, то увеличивайте нагрузку постепенно, начинайте тренироваться в безлюдных парках, поддерживайте форму на велотренажере», — отметает Константин Артамонов.

На случай поломки Перед поездкой проверьте давление в шинах: средняя норма для городского велосипеда — 6,46–9,18 атмосферы. Колеса нужно подкачивать несколько раз в месяц, для этого лучше всего подойдет насос со встроенным манометром. На случай внезапной поломки возьмите минимальный набор для ремонта: заплатки на колеса и универсальный ключ, с помощью которого можно закрутить гайки и болты.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





От повреждений шин также защитят антипрокольные ленты и герметик. Чтобы не было проблем при переключении скоростей, хотя бы раз в месяц смазывайте цепь специальной жидкой смазкой — обычное машинное масло не подойдет.



Язык жестов Это важно знать, чтобы найти взаимопонимание с другими участниками дорожного движения. Вытянутая правая или согнутая в локте левая рука предупредит их о перестроении или повороте направо. И наоборот, вытянутая левая или согнутая в локте правая укажет о намерении повернуть налево.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Любая из рук, поднятая вверх, означает остановку. Поворот — один из самых опасных маневров на дороге, поэтому не забывайте о нем предупредить. Напоминаем также, что велосипедистам запрещено проезжать перекресток по пешеходной зебре — нужно спешиться и перейти дорогу пешком, так безопаснее.



Технические моменты Заезды на скорость или большие расстояния станут намного удобнее, если использовать специальную обувь — велотуфли, которые пристегиваются к контактным педалям.



Широкое и мягкое сиденье кажется комфортным, но лучше заменить его на узкое и длинное, рассчитанное на длительные поездки. И если скучно ездить на городском байке, стоит присмотреться к велосипедам для туризма, например, к турингу с удобной посадкой, которая поможет комфортно преодолевать сотни километров в день. Или к фетбайку с большими и толстыми колесами, хорошо себя показывающими и на городских улицах, и на бездорожье.

