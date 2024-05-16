Сели в КАМАЗ, и больше их не видели. СК Ленобласти просит помощи в деле о мальчиках, пропавших 20 лет назад

Следственный комитет Ленобласти продолжает расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения двух подростков — Александра Жукова и Дениса Шушакова. Они пропали почти 20 лет назад.
Как сообщает СК в четверг, 16 мая, несовершеннолетние пропали в феврале 2005 года. Тогда Денису было 13 лет, а Саше — 12. Следователи установили, что в последний раз живыми их видели вблизи деревни Кроватыни Волховского района Ленобласти. Мальчики сели в кабину КАМАЗа, который остановили на дороге, и поехали в сторону Волхова. Больше их никто не видел.
Сейчас следователи ищут информацию о водителе КАМАЗа, который последним видел Дениса и Сашу. Также разыскиваются воспитанники детского дома «Родничок» в Волхове, которые были знакомы с подростками и проживали в детском доме в 2004–2005 годах. Ищут друзей и одноклассников пропавших, которые учились вместе с ними в Волховской средней общеобразовательной школе №1 с 1997 по 2005 год.
При наличии информации, способной оказать помощь следствию, СК просит звонить по телефонам: 8–918–293–79–39, 8–812–630–39–48. Подробная информация об исчезнувших также есть на сайте Следственного комитета.