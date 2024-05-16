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    Шойгу обозначил свою главную задачу на новом посту

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    Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, бывший министр обороны, в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что его главной задачей на новом посту остается спецоперация.

    «Главной задачей по-прежнему остается специальная военная операция. Это, конечно, производство боеприпасов, это вооружение, военная техника», — сказал он.

    Он подчеркнул, что продвижение российских войск идет «довольно неплохо», они наступают на всех направлениях. Он также отметил, что надеется на дальнейшее продвижение.

    «Созданы для этого определенные резервы — и по людям, и по технике, и по боеприпасам», — сказал он.

    Шойгу, как передаёт РИА Новости, находится в Китае вместе с президентом Владимиром Путиным в составе представительной делегации.

    Шойгу возглавлял Министерство обороны РФ с 2012 года. 12 мая Путин назначил его на должность секретаря Совбеза, а на пост министра обороны предложил Андрея Белоусова («Фонтанка» подробно рассказывала, кто это такой). Позже Путин объявил, что на новом посту Шойгу будет вести комиссию ВПК при президенте и организовывать работу Федеральной службы по сотрудничеству с зарубежными странами. С момента выдвижения Белоусова на позицию Шойгу профильные телеграм-каналы соревнуются в версиях, кто уйдет, а кого «уйдут» из заместителей главы ведомства, — подробности читайте на «Фонтанке».

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