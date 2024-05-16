Шойгу обозначил свою главную задачу на новом посту

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, бывший министр обороны, в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что его главной задачей на новом посту остается спецоперация.



«Главной задачей по-прежнему остается специальная военная операция. Это, конечно, производство боеприпасов, это вооружение, военная техника», — сказал он.



Он подчеркнул, что продвижение российских войск идет «довольно неплохо», они наступают на всех направлениях. Он также отметил, что надеется на дальнейшее продвижение.



«Созданы для этого определенные резервы — и по людям, и по технике, и по боеприпасам», — сказал он.

