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МЧС Петербурга в 2020 году пыталось приостановить деятельность «Невской мануфактуры». Помешал коронавирус

МЧС: В течение семи лет руководство АО «Невская мануфактура» не устраняло нарушения пожарной безопасности

Суд в Петербурге до сих пор не назначил заседание по рассмотрению материалов проверки МЧС в 2021 году, которая выявила, что руководство компании на Октябрьской набережной, 50, так и не устранило пожароопасные нарушения.

Как сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Петербурга Петр Смирнов, материалы по статье 19.5 КоАП (невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации) ведомство направило в суд еще в марте после проверки. Однако не дождалось не только решения, но и даты заседания.

При этом в прошлом году, по словам Смирнова, ведомство выходило в суд с требованием о приостановке деятельности «Невской мануфактуры».

«Помешал коронавирус», — объяснил отсутствие результата начальник управления.

Помещения АО «Невская мануфактура», как писала «Фонтанка», в корпусах с литерами А, Ю и Я ежегодно проверяло МЧС, иногда не по одному разу, и все время находило одни и те же нарушения: в частности, отсутствие противопожарной сигнализации и автоматических систем пожаротушения (либо их неисправность), системы оповещения и дымоудаления. Каждый раз составлялись протоколы об административном правонарушении, материалы уходили в Невский районный суд, а компании давали время на исправление ситуации. В последний раз такая проверка прошла в феврале — марте 2021 года.

При этом Петр Смирнов отметил, что подобная ситуация продолжалась последние семь лет.

Пожар в здании «Невской мануфактуры» начался 12 апреля около 12:30. Ранг пожара постепенно подняли до пятого, максимального уровня сложности. Пламя перекинулось на расположенный рядом хостел для рабочих на Тельмана, 8, людей успели эвакуировать. При тушении пострадали трое пожарных, один погиб.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» в Главное следственное управление ведомства. 13 апреля ведомство сообщило о том, что задержаны генеральный директор АО «Невская мануфактура» и его зам. Они проходят подозреваемыми по делу об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека», которое расследует ГСУ СК РФ по Петербургу.

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Комментарии (8)

nvlpnh
Один раз выдали предписание, нарушение не устранили, второй раз закрыть производство. Или так не работает? Нужно ждать пожар?
***_555
Задним числом всё оформят.
dedmoroz_5e4d8827384c2
валим всё на вирусы, бумажки оформляем, вывозим мусор, продаём участок, строим жильё!
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