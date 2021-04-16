МЧС Петербурга в 2020 году пыталось приостановить деятельность «Невской мануфактуры». Помешал коронавирус

Как сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Петербурга Петр Смирнов, материалы по статье 19.5 КоАП (невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации) ведомство направило в суд еще в марте после проверки. Однако не дождалось не только решения, но и даты заседания.
При этом в прошлом году, по словам Смирнова, ведомство выходило в суд с требованием о приостановке деятельности «Невской мануфактуры».
«Помешал коронавирус», — объяснил отсутствие результата начальник управления.
Помещения АО «Невская мануфактура», как писала «Фонтанка», в корпусах с литерами А, Ю и Я ежегодно проверяло МЧС, иногда не по одному разу, и все время находило одни и те же нарушения: в частности, отсутствие противопожарной сигнализации и автоматических систем пожаротушения (либо их неисправность), системы оповещения и дымоудаления. Каждый раз составлялись протоколы об административном правонарушении, материалы уходили в Невский районный суд, а компании давали время на исправление ситуации. В последний раз такая проверка прошла в феврале — марте 2021 года.
При этом Петр Смирнов отметил, что подобная ситуация продолжалась последние семь лет.