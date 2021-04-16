МЧС Петербурга в 2020 году пыталось приостановить деятельность «Невской мануфактуры». Помешал коронавирус

Как сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Петербурга Петр Смирнов, материалы по статье 19.5 КоАП (невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации) ведомство направило в суд еще в марте после проверки. Однако не дождалось не только решения, но и даты заседания.



При этом в прошлом году, по словам Смирнова, ведомство выходило в суд с требованием о приостановке деятельности «Невской мануфактуры».

