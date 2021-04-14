Собственник сгоревших зданий на Октябрьской набережной жаждет начать реставрацию. От Смольного ждут совещания

По данным «Фонтанки», письмо отправлено накануне и подписано замгендиректора предприятия. В нем он заявляет, что компания планирует приступить к реставрации «посредством восстановления утраченных частей здания», а перед этим — провести обследование, разработать проект консервации и сохранения оставшегося, а также самих восстановительных работ. В связи с этим «Невская мануфактура» ждёт совещания с комитетом.

По распоряжению КГИОП от 2015 года в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения включён «Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий "Торнтон"» в составе: «Главный производственный корпус с водонапорной башней» (Октябрьская наб., 50, лит. А, подлитеры А-5, А-6, А-15), «Дом владельца» (Октябрьская наб., д. 50, лит. А) и «Дымовая труба».

Тот факт, что письмо подписано заместителем, объясним: гендиректор компании задержан по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека. Помещения АО «Невская мануфактура» — в корпусах с литерами А, Ю и Я — ежегодно проверяло МЧС, иногда не по одному разу, и все время находило одни и те же нарушения: в частности, отсутствие противопожарной сигнализации и автоматических систем пожаротушения (либо их неисправность), системы оповещения и дымоудаления. Каждый раз составлялись протоколы об административном правонарушении, материалы уходили в Невский районный суд, а компании давали время на исправление ситуации. В последний раз такая проверка прошла в феврале — марте 2021 года, устранить нарушения МЧС предписало к октябрю.