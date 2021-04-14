FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +8
77.25р91.92р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Собственник сгоревших зданий на Октябрьской набережной жаждет начать реставрацию. От Смольного ждут совещания

АО «Невская мануфактура» просит собрать совещание в КГИОП по поводу восстановления сгоревших зданий

АО «Невская мануфактура» направило письмо председателю КГИОП Сергею Макарову с просьбой оперативно собрать совещание по реставрации сгоревших зданий на Октябрьской набережной. Начать восстановление компания хочет в кратчайшие сроки.

По данным «Фонтанки», письмо отправлено накануне и подписано замгендиректора предприятия. В нем он заявляет, что компания планирует приступить к реставрации «посредством восстановления утраченных частей здания», а перед этим — провести обследование, разработать проект консервации и сохранения оставшегося, а также самих восстановительных работ. В связи с этим «Невская мануфактура» ждёт совещания с комитетом.

По распоряжению КГИОП от 2015 года в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения включён «Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий "Торнтон"» в составе: «Главный производственный корпус с водонапорной башней» (Октябрьская наб., 50, лит. А, подлитеры А-5, А-6, А-15), «Дом владельца» (Октябрьская наб., д. 50, лит. А) и «Дымовая труба».

Тот факт, что письмо подписано заместителем, объясним: гендиректор компании задержан по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека. Помещения АО «Невская мануфактура» — в корпусах с литерами А, Ю и Я — ежегодно проверяло МЧС, иногда не по одному разу, и все время находило одни и те же нарушения: в частности, отсутствие противопожарной сигнализации и автоматических систем пожаротушения (либо их неисправность), системы оповещения и дымоудаления. Каждый раз составлялись протоколы об административном правонарушении, материалы уходили в Невский районный суд, а компании давали время на исправление ситуации. В последний раз такая проверка прошла в феврале — марте 2021 года, устранить нарушения МЧС предписало к октябрю.

Пожар в «Невской мануфактуре» начался 12 апреля около 12:30. Его ранг постепенно подняли до пятого, максимального уровня сложности. Пламя перекинулось на расположенный рядом хостел для рабочих на улице Тельмана, 8. Постояльцев успели эвакуировать. При тушении пострадали трое пожарных, один погиб. Их представят к наградам.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление ведомства. 13 апреля СК РФ также сообщил о том, что задержаны генеральный директор АО «Невская мануфактура» и его заместитель. Они проходят подозреваемыми по делу об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека».
О самом серьёзном за последние 19 лет пожаре в Петербурге читайте в материале «Фонтанки» и в онлайн-трансляции.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

263784231
"Гигиенишвили брезгливо нюхал свои руки, которые отдавали керосином, и каждый раз после этого вытирал их о штаны".
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний