Погибший при тушении «Невской мануфактуры» Илья Белецкий и его пострадавшие коллеги будут награждены

Илью Белецкого, который погиб во время тушения «Невской мануфактуры», а также его пострадавших коллег представят к наградам. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
«Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава городского управления МЧС Алексей Аникин приняли совместное решение ходатайствовать о награждении погибшего и пострадавших огнеборцев правительственными наградами», — говорится в сообщении.
Петербургский гарнизон пожарной охраны выражает соболезнования родственникам погибшего огнеборца и скорбит вместе с ними об утере своего боевого товарища.
Кроме того, городское управление МЧС благодарит добровольцев общественных организаций, таких, как «Россоюзспас», Всероссийского студенческого корпуса спасателей, школы добровольчества Политехнического университета и Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. И. П. Павлова и других неравнодушных горожан, которые на безвозмездной основе организовали сбор воды и питания для спасателей на месте происшествия.
Как именно погиб Илья Белецкий и каким человеком он был — читайте в материале «Фонтанки».