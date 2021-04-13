Погибший при тушении «Невской мануфактуры» Илья Белецкий и его пострадавшие коллеги будут награждены

Илью Белецкого, который погиб во время тушения «Невской мануфактуры», а также его пострадавших коллег представят к наградам. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.



«Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава городского управления МЧС Алексей Аникин приняли совместное решение ходатайствовать о награждении погибшего и пострадавших огнеборцев правительственными наградами», — говорится в сообщении.

Петербургский гарнизон пожарной охраны выражает соболезнования родственникам погибшего огнеборца и скорбит вместе с ними об утере своего боевого товарища.