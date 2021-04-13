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Пожар на «Невской Мануфактуре»

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Погибший при тушении «Невской мануфактуры» Илья Белецкий и его пострадавшие коллеги будут награждены

Погибший и пострадавшие сотрудники МЧС, тушившие «Невскую мануфактуру», будут представлены к наградам

Илью Белецкого, который погиб во время тушения «Невской мануфактуры», а также его пострадавших коллег представят к наградам. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

«Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава городского управления МЧС Алексей Аникин приняли совместное решение ходатайствовать о награждении погибшего и пострадавших огнеборцев правительственными наградами», — говорится в сообщении.

Петербургский гарнизон пожарной охраны выражает соболезнования родственникам погибшего огнеборца и скорбит вместе с ними об утере своего боевого товарища.

Кроме того, городское управление МЧС благодарит добровольцев общественных организаций, таких, как «Россоюзспас», Всероссийского студенческого корпуса спасателей, школы добровольчества Политехнического университета и Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. И. П. Павлова и других неравнодушных горожан, которые на безвозмездной основе организовали сбор воды и питания для спасателей на месте происшествия.

Как именно погиб Илья Белецкий и каким человеком он был — читайте в материале «Фонтанки».

Пожар в здании «Невской мануфактуры» начался 12 апреля около 12:30. Ранг пожара постепенно подняли до пятого, максимального уровня сложности. Пламя перекинулось на расположенный рядом хостел для рабочих на Тельмана, 8, людей успели эвакуировать. При тушении пострадали трое пожарных, один погиб.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление ведомства. 13 апреля ведомство сообщило о том, что задержаны генеральный директор АО «Невская мануфактура» и его зам. Они проходят подозреваемыми по делу об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека».

О самом серьёзном за последние 19 лет пожаре в Петербурге читайте в материале «Фонтанки» и в онлайн-трансляции.

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Комментарии (3)

nalchik11
Погибшему особенно нужна награда, да
Маэстро
Соболезную родственникам погибшего. Желаю выздоровления пострадавшим. Они Герои, награды будут заслуженными. Но разве среди тех, кто боролся и остался цел, награждать больше некого? Наверняка Героев заметно больше.
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