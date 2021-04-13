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Пожар на «Невской Мануфактуре»

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«Всегда первым шёл спасать людей, считал это своим призванием». Каким был пожарный Илья Белецкий и как он погиб

Пожарный Илья Белецкий первым вошел в помещение, где скопились пары от нагревшегося ацетона и краски

31-летний Белецкий с коллегами проверял помещение в корпусе горевшей «Невской мануфактуры» в поисках оставшихся там людей.

Как стало известно «Фонтанке» 13 апреля, глава регионального МЧС Алексей Аникин в разговоре с арендаторами, свидетелем которого стал наш корреспондент, рассказал, что пожарный зашел первым в помещение, которое арендовала компания по производству надувных лодок.

Фото: из семейного архива
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Там хранились ацетон, лаки и краски, которые при нагревании создали «газовую подушку». В момент захода звена произошел мощный выброс огня. Двух пожарных, которые шли за Белецким, успели вытащить их коллеги. Они, как писала «Фонтанка», с сильными ожогами сейчас находятся в стационарах города. Вытащить начальника звена не удалось из-за того, что все помещение было объято бушующим пламенем.

«Самое сложное — это теперь говорить с родителями», — сказал Алексей Аникин.

О погибшем пожарном «Фонтанке» рассказала его сестра Яся.

«Он герой. Никогда никому не отказывал в помощи, всегда был добрым и отзывчивым. Всегда был защитой и опорой для семьи. На всех праздниках был в центре внимания, заводил народ, вкусно готовил. Он работал самоотверженно, всегда первым шёл спасать людей, считал это своим призванием», — рассказывает сестра.

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Молодой человек прошёл службу в ВДВ, и девиз «никто, кроме нас» стал его жизненным кредо. Яся вспоминает, как брат проводил экскурсию по своей части, гордился тем, что там работает.

«Всегда был гостеприимным, я в любой момент могла прийти нему в любое время суток, он всегда знал, как мне поднять настроение. Он много знал об истории и всегда рассказывал какие-то интересные факты. Показывал приёмы из борьбы, учил, как оказывать помощь пострадавшим», — рассказывает она.

«Нет ни одного человека, который может вспомнить что-то плохое про моего брата, потому что он был самым лучшим. Горько осознавать, что его больше нет, мы не можем в это поверить», — написала девушка.

Фото: из семейного архива

Пожар в здании «Невской мануфактуры» начался 12 апреля около 12:30. Ранг пожара постепенно подняли до пятого, максимального уровня сложности. Пламя перекинулось на расположенный рядом хостел для рабочих на Тельмана, 8, людей успели эвакуировать. При тушении пострадали трое пожарных, один погиб.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление ведомства. 13 апреля ведомство сообщило о том, что задержаны генеральный директор АО «Невская мануфактура» и его зам. Они проходят подозреваемыми по делу об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека».

Сейчас тушение здания на Октябрьской набережной продолжается. Огонь горит на площади 500 кв. м, работают 37 человек и 9 единиц техники.

О самом серьёзном за последние 19 лет пожаре в Петербурге читайте в материале «Фонтанки» и в онлайн-трансляции.

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Комментарии (10)

ssr
Любая смерть трагедия. Пожар был хорошь 2 вертолёта МО и 1 МЧС по 5 тонн воды на внешней подвеске и никак.
Norge
Так и не понял почему рванули без защиты искать людей, которые были на улице - никаких данных о том, что в помещениях остались люди не было.
WuhanRockCafe
Вопрос только один - почему на бойцах не было теплотражающих костюмов, которые защищают от открытого пламени:
Устойчивость к температуре 200°С - min 960 сек
Устойчивость к температуре 800°С - min 20 сек
Устойчивость к открытому пламени - min 30 сек
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