Как стало известно «Фонтанке» 13 апреля, глава регионального МЧС Алексей Аникин в разговоре с арендаторами, свидетелем которого стал наш корреспондент, рассказал, что пожарный зашел первым в помещение, которое арендовала компания по производству надувных лодок.

Там хранились ацетон, лаки и краски, которые при нагревании создали «газовую подушку». В момент захода звена произошел мощный выброс огня. Двух пожарных, которые шли за Белецким, успели вытащить их коллеги. Они, как писала «Фонтанка», с сильными ожогами сейчас находятся в стационарах города. Вытащить начальника звена не удалось из-за того, что все помещение было объято бушующим пламенем.

«Он герой. Никогда никому не отказывал в помощи, всегда был добрым и отзывчивым. Всегда был защитой и опорой для семьи. На всех праздниках был в центре внимания, заводил народ, вкусно готовил. Он работал самоотверженно, всегда первым шёл спасать людей, считал это своим призванием», — рассказывает сестра.

Молодой человек прошёл службу в ВДВ, и девиз «никто, кроме нас» стал его жизненным кредо. Яся вспоминает, как брат проводил экскурсию по своей части, гордился тем, что там работает.



«Всегда был гостеприимным, я в любой момент могла прийти нему в любое время суток, он всегда знал, как мне поднять настроение. Он много знал об истории и всегда рассказывал какие-то интересные факты. Показывал приёмы из борьбы, учил, как оказывать помощь пострадавшим», — рассказывает она.



«Нет ни одного человека, который может вспомнить что-то плохое про моего брата, потому что он был самым лучшим. Горько осознавать, что его больше нет, мы не можем в это поверить», — написала девушка.

