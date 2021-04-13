Врачи: Состояние двух пожарных, получивших серьезные ожоги при тушении «Невской мануфактуры», стабильно тяжелое

Как сообщили «Фонтанке» во ВЦРЭМе 13 апреля, один пациент находится в стабильно тяжелом состоянии. По данным нашего издания, у него 50 % ожогов тела. У второго пациента — ожоги рук. Его состояние, по данным врачей, удовлетворительное.



В НИИ скорой помощи находится второй огнеборец с серьезными ожогами. Его состояние также стабильно тяжелое.



В огне погиб сотрудник МЧС — 31-летний Илья Белецкий.

