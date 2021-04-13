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Врачи: Состояние двух пожарных, получивших серьезные ожоги при тушении «Невской мануфактуры», стабильно тяжелое

В больницах остаются трое сотрудников МЧС после пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге

Два сотрудника МЧС проходят лечение во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС.

Как сообщили «Фонтанке» во ВЦРЭМе 13 апреля, один пациент находится в стабильно тяжелом состоянии. По данным нашего издания, у него 50 % ожогов тела. У второго пациента — ожоги рук. Его состояние, по данным врачей, удовлетворительное.

В НИИ скорой помощи находится второй огнеборец с серьезными ожогами. Его состояние также стабильно тяжелое.

В огне погиб сотрудник МЧС — 31-летний Илья Белецкий.

Пожар в здании «Невской мануфактуры» начался 12 апреля около 12:30. Ранг пожара постепенно подняли до пятого, максимального уровня сложности. Пламя перекинулось на расположенный рядом хостел для рабочих на Тельмана, 8, людей успели эвакуировать. При тушении пострадали трое пожарных, один погиб.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление ведомства.

Сейчас тушение здания на Октябрьской набережной продолжается. Огонь горит на площади 500 кв. м, работают 37 человек и 9 единиц техники.

О самом серьёзном за последние 19 лет пожаре в Петербурге читайте в материале «Фонтанки» и в онлайн-трансляции.

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Комментарии (3)

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Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

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Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 4890 4200 5090 508 сeмь

Заранее большое человеческое спaсибо........
Стёпа Ягодкин
Выздоровления пожарным! Не лезьте больше в огонь и дым. Спасибо, Вам за это не скажут.
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