Как сообщает пресс-служба ведомства 13 апреля, по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), в Петербурге задержаны 47-летний генеральный директор АО «Невская мануфактура» (по данным СПАРК, эту должность занимает Максим Макеев), а также его 36-летний заместитель.

Следствие уверено, что они, имея в управлении комплекс зданий, знали, что во время проверок МЧС в 2020–2021 годах были выявлены многочисленные нарушения, которые показывали, что эксплуатация зданий не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и не может быть осуществлена. Но в комплексе продолжали работать многочисленные арендаторы.



«В результате допущенных нарушений днем 12 апреля 2021 года произошло возгорание комплекса нежилых помещений на площади около 4 тысяч квадратных метров, повлекших смерть сотрудника управления регионального МЧС, а также госпитализацию в тяжелом состоянии двух его коллег», — сообщает СК.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении им обвинения.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Отметим, что дело, возбужденное по статье 109 (причинение смерти по неосторожности), которое возбудило ГСУ СК РФ по Петербургу по поручению его главы Бастрыкина, для дальнейшего расследования передано в Главное следственное управление СК РФ.

Помещения АО «Невская мануфактура» в корпусах с литерами А, Ю и Я ежегодно проверяло МЧС, иногда не по одному разу, и всё время находило одни и те же нарушения: в частности, отсутствие противопожарной сигнализации и автоматических систем пожаротушения (либо их неисправность), системы оповещения и дымоудаления. Каждый раз составлялись протоколы об административном правонарушении, материалы уходили в Невский районный суд, а компании давали время на исправление ситуации. В последний раз такая проверка прошла в феврале — марте 2021 года, устранить нарушения МЧС предписало к октябрю.

Само АО «Невская мануфактура» накануне сообщило «Фонтанке», что пожар начался «в помещениях арендатора, занимавшегося производством лодок». На четвертом этаже здания площади снимало ООО «Англер» с таким видом деятельности. Его гендиректор не стал общаться с «Фонтанкой». Сейчас тушение здания на Октябрьской набережной продолжается. Огонь горит на площади 500 кв. м, работают 37 человек и 9 единиц техники.

О самом серьёзном за последние 19 лет пожаре в Петербурге читайте в материале «Фонтанки» и в онлайн-трансляции.

