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После пожара на «Невской мануфактуре» задержаны гендиректор компании и его зам

В Петербурге после пожара задерживают за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Следственный комитет еще до полной ликвидации пожара на «Невской мануфактуре» задержал двух предполагаемых виновников трагедии.

Как сообщает пресс-служба ведомства 13 апреля, по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), в Петербурге задержаны 47-летний генеральный директор АО «Невская мануфактура» (по данным СПАРК, эту должность занимает Максим Макеев), а также его 36-летний заместитель.

Следствие уверено, что они, имея в управлении комплекс зданий, знали, что во время проверок МЧС в 2020–2021 годах были выявлены многочисленные нарушения, которые показывали, что эксплуатация зданий не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и не может быть осуществлена. Но в комплексе продолжали работать многочисленные арендаторы.

«В результате допущенных нарушений днем 12 апреля 2021 года произошло возгорание комплекса нежилых помещений на площади около 4 тысяч квадратных метров, повлекших смерть сотрудника управления регионального МЧС, а также госпитализацию в тяжелом состоянии двух его коллег», — сообщает СК.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении им обвинения.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Отметим, что дело, возбужденное по статье 109 (причинение смерти по неосторожности), которое возбудило ГСУ СК РФ по Петербургу по поручению его главы Бастрыкина, для дальнейшего расследования передано в Главное следственное управление СК РФ.

Помещения АО «Невская мануфактура» в корпусах с литерами А, Ю и Я ежегодно проверяло МЧС, иногда не по одному разу, и всё время находило одни и те же нарушения: в частности, отсутствие противопожарной сигнализации и автоматических систем пожаротушения (либо их неисправность), системы оповещения и дымоудаления. Каждый раз составлялись протоколы об административном правонарушении, материалы уходили в Невский районный суд, а компании давали время на исправление ситуации. В последний раз такая проверка прошла в феврале — марте 2021 года, устранить нарушения МЧС предписало к октябрю.

Само АО «Невская мануфактура» накануне сообщило «Фонтанке», что пожар начался «в помещениях арендатора, занимавшегося производством лодок». На четвертом этаже здания площади снимало ООО «Англер» с таким видом деятельности. Его гендиректор не стал общаться с «Фонтанкой».

Сейчас тушение здания на Октябрьской набережной продолжается. Огонь горит на площади 500 кв. м, работают 37 человек и 9 единиц техники.

О самом серьёзном за последние 19 лет пожаре в Петербурге читайте в материале «Фонтанки» и в онлайн-трансляции.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Пожар в здании «Невской мануфактуры» начался 12 апреля около 12:30. Ранг пожара постепенно подняли до пятого, максимального уровня сложности. Пламя перекинулось на расположенный рядом хостел для рабочих на Тельмана, 8, людей успели эвакуировать. При тушении пострадали трое пожарных, один погиб.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление ведомства. В Петербург направили специалистов Криминалистического центра с опытом работы на местах происшествий техногенного характера.

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Комментарии (22)

Vik54
Не надо всех под одну гребенку стричь, нас после проверки на Рубинштейна закрыли сразу .Все устранили ,и "пожарника" в штат взяли.
Suricata
Помню как приходили "работники проверяющие" в ресторан "Палкин" на Невском проспекте. Ходили, смотрели, писали что то. Потом вкусно и бесплатно пообедали, и ушли с подарками. И все. Так мелкие замечания. Рыба то гниёт с головы. Не за тех Быстрыкин взялся.
doorbal_
Я - зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при нэпе! Как я сидел при нэпе! Это были лучшие дни моей жизни. ©
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