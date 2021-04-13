Работы по тушению пожара в здании «Невской мануфактуры» продолжаются, сообщается утром 13 апреля в телеграм-канале МЧС России.
«Проводятся работы по проливке, разборке конструкций и ликвидации локальных очагов возгорания. На данный момент происходит горение в завалах на площади 500 кв. м. К тушению привлечено 37 человек и 9 единиц техники», — рассказывают в МЧС.
Вечером на месте были 73 единицы техники и 358 человек личного состава от РСЧС, огонь тлел на площади 1000 кв. м.
Тушение пожара на Октябрьской набережной продолжается около 20 часов, сейчас сотрудники МЧС работают по 3 номеру сложности. В Петербург выехала оперативная группа из числа сотрудников центрального аппарата МЧС России.
О самом серьёзном за последние 19 лет пожаре в Петербурге читайте в материале «Фонтанки» и в онлайн-трансляции.