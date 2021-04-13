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«Невская мануфактура» всё ещё горит — огонь загнали на 500 кв. м

На Октябрьской набережной в Петербурге утром работают 37 пожарных

Работы по тушению пожара в здании «Невской мануфактуры» продолжаются, сообщается утром 13 апреля в телеграм-канале МЧС России.

«Проводятся работы по проливке, разборке конструкций и ликвидации локальных очагов возгорания. На данный момент происходит горение в завалах на площади 500 кв. м. К тушению привлечено 37 человек и 9 единиц техники», — рассказывают в МЧС.

Вечером на месте были 73 единицы техники и 358 человек личного состава от РСЧС, огонь тлел на площади 1000 кв. м.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Тушение пожара на Октябрьской набережной продолжается около 20 часов, сейчас сотрудники МЧС работают по 3 номеру сложности. В Петербург выехала оперативная группа из числа сотрудников центрального аппарата МЧС России.

О самом серьёзном за последние 19 лет пожаре в Петербурге читайте в материале «Фонтанки» и в онлайн-трансляции.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Огонь в здании «Невской мануфактуры» разгорелся 12 апреля около 12:30. Ранг пожара постепенно подняли до пятого, максимального уровня сложности. Пламя перекинулось на расположенный рядом хостел для рабочих на Тельмана, 8, людей успели эвакуировать. При тушении пострадали трое пожарных, один погиб.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление ведомства. В Петербург направили специалистов Криминалистического центра с опытом работы на местах происшествий техногенного характера.

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Комментарии (4)

nuga
Теперь территория под зачистку и застройку. На фото какой то хлам остался. Может этот пожар был выгоден многим,территорий в городе мало осталось,одна промзона осталась.Выборская сторона представляет унылое зрелище с другого берега Невы. Предприятия не работают одна аренда,а места шикарные-береговая линия,давно пора снести все,что не нужно.
DEMOMON
Ну что ж. Это должно было когда-нибудь произойти.
rastaman
Практика показывает, что на таких пожарах при существующей технике пожарные абсолютно бесполезны.
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